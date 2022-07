Podijeli:







Izvor: N1

Predsjednik Republike Zoran Milanović obratio se u Karlovcu 1. hrvatskom kontingentu vojnika koji u sklopu aktivnosti ojačane budnosti NATO-a, u okviru borbene skupine pod vodstvom Mađarske, odlazi u Mađarsku. Poručio im je kako nakon poruke kineskog premijera na otvaranju Pelješkog mosta ima nadu i optimizam da će svijet uskoro postati razumniji i da se kriza bliži kraju. "Nadam se da kriza neće trajati dest godina, nego da za godinu dana o ovome nećemo razgovarati", poručio im je predsjednik. Nakon obraćanja vojnicima razgovarao je i s novinarima.

“Ne idu oni slučajno u Mađarsku, nadam se da će se brzo vratiti kući, obiteljima i Hrvatskoj. Nikad ovakve odluke nisu rutinske. Svijet se nalazi u neizvjesnoj situaciji, ovakav rat nije viđen do sada, a mi smo tu blizu. To je naš doprinos i nadam se i vjerujem da će na tome ostati”, kaže Milanović.

Na pitanja o poruci kineskog premijera na otvaranju Pelješkog mosta, predsjednik kaže kako se malo šalio, “ali ne na kineski račun”.

“Pametno je s njima biti dobar i surađivati. To nije njihov projekt, to je naš novac i naš projekt, a kineska tvrtka je dobila posao na transparentnom natječaju, ali bojim se da je to bila zadnja. Teško je zamisliti da se to dogodilo u Kini, ali odradili su posao i svaka im čast”, kaže predsjednik opisujući poruku kineskog premijera kao onu “koja nimalo ne opisje stanje u kojemu se nalazimo”. “Ljudi koji su doveli kineskog premiejra da nam govori se sigurno nisu konzultirali s NATO partnerima. … To je zemlja koja podržava Rusiju u agresiji na Ukrajini. Da mi je netko prije tri tjedna rekao da ćemo gledati kineskog premijera, ja bih rekao “ajd da vidim”. Sad sam vidio, palac gore, ali malo nakrivljen. Ovo jučer je bilo zanimljivo, nama Kina nije problem kakav je Amerikancima. To što smo u NATO-u ne znači da ćemo slijepo pratiti politiku velikih članica, mi imamo svoje interese. Nećemo previše drmusati brod ili most, ali imamo svoje interese”, kaže.

Rukovanje s Plenkovićem

Komentirao je i odnos s premijerom Andrejem Plenkovićem nakon što se u utorak s njime rukovao na svečanom otvorenju Pelješkog mosta.

“Možemo se praviti da problem ne postoji. Nisam ja njegove suradnike tjerao u mirovinu na ponižavajući način. Nema ni rata. Ovo nije pošten rat. Ovo je prljava gerila. Ja se na svojim suradnicima sve ove godine nisam nikada iživljavao niti im tjerao strah u kosti. Od mene se u strahu živjelo nije. Tako neće ni vojska. Ja sam vrhovni zapovjednik. Nije Plenković. Ni Banožić”, zaključio je.

