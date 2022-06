Milanović ima poruku za Tomaševića: Manje gradske furke, više krvavog rada

Podijeli:







Izvor: Matija Habljak/PIXSELL

Predsjednik Zoran Milanović komentirao je nedostatak mjesta u zagrebačkim vrtićima.

Milanović je rekao da to nije dobro. “Ja sam živio vani kad smo imali malo dijete i znam koliko je skupo dati dijete u privatnu ustanovu. To je veliki novac. Javne jaslice u Bruxellesu su bile grozne, lošije od naših sto puta. Mi smo naviknuli na standard koji nije loš i to treba održavati”, rekao je Milanović.

“Mislim da je sad na nesreću ljudi koji su pobijedili na izborima to još eksplodiralo. Njih fakat je dočekalo koješta i stvari koje su posljedica neplaniranja, rasipanja, ali još malo ih nitko neće pitati što je bilo jučer i tko je kriv za to”, rekao je Milanović.

“Vrtići i jaslice su jedna od onih područja gdje su Zagrepčani naviknuti na određeni standard i neće imati milosti prema njima”, dodao je.

“Zamislite koji će biti pritisci od očajnih ljudi koji ne znaju gdje s djecom, na gradonačelnika i njegov tim. I zato držim palčeve da će se ubiti od posla i naći rješenje, jer Zagreb ima novca, Zagreb je bogat grad. Dakle, manje ideologije, manje “kulture”, manje gradske furke, a više krvavog rada i onoga od čega nema instant slave”, rekao je Milanović.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.