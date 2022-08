Podijeli:







Izvor: Božidar Lončar/N1

Predsjednik Republike Zoran Milanović obišao je požarom pogođeno područje na predjelu Vrbanj - Dol kod Starog Grada na Hvaru i razgovarao s vatrogascima.

Milanović se osvrnuo na smrt jedne osobe u požaru na Hvaru koji je pokušavao spasiti svoj stroj.

“Pozvam sve ljude da misle na sebe i svoje obitelji, a željezo je željezo”, rekao je predsjednik pa čestitao vatrogascima koji su došli pomoći na otok.

Osvrnuo se na dolazak predsjednika Boruta Pahora u Sinju. “On je u Splitu, sutra ide u Tursku. Bilo mu je jako drago kad sam ga pozvao. Dočekan je kao najbolji prijatelj.”

Vlada je danas, 8. kolovoza 2022., održala telefonsku sjednicu na kojoj je donijela Uredbu o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata. Predsjednik je komentirao treba li vlada još poraditi na tome.

“Treba poraditi na korupciji i ne znam kako bi to više nazvao. Svakom se može dogoditi, menadžeru, državniku da ima kukolja, ali brate baš toliko… I to ljude ubija u pojam i zato odlaze van. Odlaze van živjeti malo bolje nego u Hrvatskoj. Ovo s energentima, uvijek se može više, to treba pratiti. Ako vlada nije spremna za odgovor, a mora biti spremna, jer ljudi ne mogu platiti pet puta veći račun”, kazao je Milanović.

Osvrnuo se i na zapadne sankcije uvedene Rusiji. “Sankcije neće naškoditi Rusiji, naškodilo je nama i žao mi je što sam u pravu.”

Osvrnuo se i na izjave Aleksandra Vučića i drugih državnika, pa i onu gradonačelnika Novog Sada koji je kazao da mu nije jasno zašto neki Srbi dolaze ljetovati u Dalmaciju.

“Dolaze na more i meni je to drago, dobro došli. Vučić bar ne priča o srpskom moru, za sada”, poručio je Milanović.

