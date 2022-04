Podijeli:







Izvor: N1

Predsjednik Republike Zoran Milanović ponovo je u utorak optužio premijera Andreja Plenkovića da "udbaškim metodama" proziva generale zbog podrške zahtjevu za pomilovanjem Perkovića i Mustača, a članove HDZ-a pozvao je da reagiraju, inače će biti pomagači "udbašenkoviću".

Milanović je nakon konferencije “Hrvatska kakvu trebamo – Zelenim razvojem protiv klimatske krize” u izjavi novinarima Plenkovića nazvao “udbašenkovićem”, ustrajavši u ocjeni da je premijer “gojenac komunističkog režima” koji je hrvatske generale proglasio “sitnim udbaškim pudlicama”, kao i da je “perfidan, zao tip”.

To su generali “nulte kategorije” i jedino im mogu pomoći ja, rekao je Milanović, objašnjavajući svoju reakciju na premijerove istupe oko zahtjeva za pomilovanjem Josipa Perkovića i Zdravka Mustača, koji su svojim potpisom podržali generali iz Domovinskog rata.

VEZANA VIJEST Zoran Milanović: Udbašenković je proglasio generale kriminalcima

Milanović je priznao da Plenković nije doslovno govorio o “udbaškim pudlicama” ali, tvrdi, “kada kažete da je nešto odrađeno s tim ljudima na način da su dovedeni za uši da nešto potpišu, što su oni – ljudi s autonomijom volje ili običan otpad”.

“Ti ljudi su proglašeni ološem, ispričavam se na riječi. To je rekao ‘udbašenković’, po klasičnoj udbaškoj metodi, ja sam rekao da je to udbaška stranka i da je to banda. Pa ne mislim da je udbaš Anušić, Tramišak, Celjak ili Oleg Butković, ali dok god ne osude udbaša, kojeg je Udba hranila dok je bio dijete, taj je za mene suodgovoran”, poručio je.

Udba kao “napa koja usisava smrad”

Opširno je potom obrazložio zašto to govori, rekavši kako “kome god je mater radila u bolnici i imala kartone generala, kome god je ćaća radio u uredu ravnatelja Televizije Zagreb, dakle partijske kontrole misli i utjerivača mišljenja, i tko god je predavao komunikologiju u komunizmu, taj je znao da ga štiti Udba”, rekao je.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.