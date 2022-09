Podijeli:







Izvor: N1

Predsjednik Zoran Milanović dao je izjavu za medije povodom polaganja prisege 20. naraštaja kadeta HVU "Dr. Franjo Tuđman".

Komentirao je razrješenje šefa VSOA-e Ivice Kindera:

“Vjerujem da nikad nije prošao kroz žuto svjetlo, niti se švercao tramvajem, ali pod njegovim štapom odvijale su se stvari kojima će se morati pozabaviti DORH. Ja tu nemam izbora. Zna se tko je vrhovni zapovjednik. To ne može biti nekakva privatna osoba koja sluša premijera. Žao mi je što se ovo dogodilo jer generala Kindera znam od studija. On sedam godina radi ovaj posao i na neki način bilo mi je mučno ovo napraviti”, rekao je Milanović.

Kako navodi, ovo će biti ozbiljan problem za ministra Marija Banožića, kojeg premijer “štiti kao da mu je rođeni”.

“Ovaj način na koji funkcionira VSOA, to je besmisleno. Toj organizaciji treba dati novi sadržaj i hijerarhiju”, rekao je Milanović.

“Ozbiljan problem s obzirom na ministra Banožića prema kojem se premijer ponaša kao da mu je rođeni. Tom sigurnosnom segmentu treba dati novi sadržaj i jednu novu hijerarhiju.”

Milanovića su novinari pitali i za komentar optužnica iz Srbija po kojima se terete hrvatski piloti, odnosno bivši zapovjednici hrvatskog ratnog zrakoplovstva.

“Da sam premijer učinio bih nešto. Vlada nije učinila ništa. Mogu mu predložiti, ali ne ovako javno. Tu se radi o terorizmu nad hrvatskim pilotima. Oni nisu ni letjeli tada, oni su bili zapovjednici onima koji su letjeli. Nejasno je što Srbija želi, oni žele ući u Europsku uniju. Neću pomagati nekome tko si ne želi sam pomoći. Srbija se ponaša kao da se sprema u šangajsku skupinu. Hrvatska naravno ima načina da odgovori ako postoji politička volja. Može Plenković, zašto neće, ne znam. Ako ti netko opsuje mater nekoliko puta možeš postupati ili ne. Ima cijeli niz pitanja koja Srbija nema pravo postavljati. Ta cijela njihova moralu auru da sude o svemu što se događalo na području bivše države, to ih neće odvesti u EU”, rekao je Milanović.

Osvrnuo se na izjavu premijera Andreja Plenkovića, koji je pozvao visokog predstavnika u BiH Christiana Schmidta da iskoristi bonske ovlasti.

“A što sam ja radio posljednjih godinu dana? Time is of the essence. Neke stvari radite na vrijeme ili ih ne radite. Ja sam morao istresti iz džepova cijeli NATO i negdje gdje to nije primjereno govoriti o tome. O besmislenosti mandata visokog predstavnika koji koristi svoje ilegalne ovlasti samo protiv Hrvata. Taj gospodin tamo je sprčkao nekakvu kašu koju je dao u javnu raspravu. Imaš li ovlasti ili ne? Ako imaš, zašto onda daješ u javnu raspravu? I onda ti dvije tisuće galamdžija izađe na ulice, a ti se prepadneš i odeš u Njemačku ženiti kćer. Ajde neka dvije tisuće Srba dođe u Sarajevo, ili Hrvata iz Mostara, pa da vidimo kako će proći. I sada Andrej Plenković poziva na nešto. Znate kako se kaže, kasno Marko na Kosovo stiže”. rekao je.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.