“Mijenjaju se samo imena. Novi članovi glumit će Upravu, nemaju nikakav utjecaj”

Podijeli:







Izvor: N1

Nadzorni odbor INA-e na današnjoj bi sjednici trebao odabrati novu šesteročlanu Upravu. Situaciju u toj kompaniji u N1 Studiju komentirao je stručnjak za energetiku i bivši direktor u INA-i Davor Štern. Ne vjeruje da će se imenovanjem nove Uprave stvari značajno promijeniti.

“To (novi članovi Uprave, op.a.) ne može ništa riješti. To je sistem ‘drži vodu dok majstori’, krpanje onog što posotji. Za dugoročno rješenje treba imati vremena, volje i znanja. Promijenit će ljude koji i tako na toj funkcji ne mogu ništa napraviti. Neće se promijeniti model upravljanja jer to ne rade oni, to bi trebao Nadzorni odbor, no ni oni nisu za to kvalificirani, to bi trebala riješiti Skupština dioničara. Dva najveća dioničara, Vlada RH i MOL bi se trebali dogovoriti na koji način će nastaviti raditi. Promjena modela upravljanja, i da bude sad, bit će kozmetička promjena. Ovi novi ljudi, ja ne bih htio biti na njihovom mjestu, brzo će se naći u situaciji gdje će se morati usuglasiti, potpisati nešto s čim se se neće slagati”, rekao je Štern.

Nadzorni odbor danas bi trebao izabrati novu Upravu INA-e Marko Milić: Šest mjeseci za pripremu novog modela upravljanja Inom

Novi članovi Uprave, kaže, bit će – fikusi. “Oni će tamo biti, dobivati visoke plaće, ali objektivno, njihov utjecaj je nikakav.”

Iz Vlade poručuju da će novi članovi imati mandat na šest mjeseci i da im je zadaća baviti se promjenom modela upravljanja INA-om.

“Po meni oni nisu kvalificirani niti mogu promijeniti model upravljanja, to zahtijeva viši rang pregovora, pregovarača, nego što su članovi Uprave. Unutar Uprave se to ne može rješavati. A pogotovo dualizam upravljanja gdje su neprilagođeni ostalim članovima Uprave koji nisu ni zaposleni u INA-i, koji dolaze iz Budimpešte na sastanke… Dok se takve stvari ne riješe, a ne vidim da će se u budućnosti, ni za šest mjeseci ni za godinu, oni će biti i dalje samo igrači koji će sjediti, popunjavati mjesta i glumiti Upravu. Odluke se donose na drugim mjestima”, naglašava Štern.

Dodaje da se nešto trebalo napraviti nakon. “Ovo se napravilo kao neki znak dobre volje, ali ništa se suštinski nije promijenilo u upravljanju, samo su se promijenila imena. Takve drastične promjene se donose na razini dogovora vlasnika, a ne Uprave.”

“Za rješavanje cjelokupnog problema trebat će jaki savjetodavac u obliku investicijske banke ili fonda. Najpametnije je da Vlada angažira nekoga takvog i da pomognu da se stvari stave na svoje mjesto. Mi tu ne možemo… S mađarske strane sjede vrhunski stručnjaci, a mi ih nemamo ili nisu do kraja upoznati s problemima u sustavu”, rekao je Štern.