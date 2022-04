Mihanović: I HDZ-ovi gradski vijećnici će podnijeti ostavke

Podijeli:







Čelnik splitskog HDZ-a Vice Mihanović u petak je, nakon ostavke gradonačelnika Ivice Puljka i njegovih zamjenika, Puljka prozvao kao isključivog krivca za situaciju u Splitu te najavio da će i HDZ-ovi gradski vijećnici podnijeti ostavke, uvjeren u pobjedu njegove stranke na izvanrednim izborima u gradu.

Mihanović je novinarima izjavio da je Puljak, umjesto interesa grada i razgovora o projektima, odabrao zaštitu zamjenika Bojana Ivoševića optuženog za kazneno djelo prijetnje.

Ustvrdio je da gradonačelnik u ostavci u Gradskom vijeću ima oslabljenu većinu s 18 od ukupno 31 vijećnika, ističući da je nakon deset mjeseci na vlasti u gradu ostao usamljen jer su ga njegovi suradnici napustili i to treći put što, naglasio je, dovoljno govori kakav je kao lider.

Istaknuo je da su splitski HDZ-ovci ozbiljni i nakon što je gradska izvršna vlast podnijela ostavku, podnijet će je i njihovi gradski vijećnici jer su spremni za izbore kao najjača stranka u gradu, uvjeren u izbornu pobjedu i za gradonačelnika i za Gradsko vijeće.

HDZ-ovci podnose ostavke nakon sjednice Gradskog vijeća

“Mi ćemo nakon sjednice Gradskog vijeća, svi vijećnici HDZ-a, podnijeti ostavku da ne dovedemo grad u iznenadnu blokadu do čega je doveo Puljak. Mi smo tek sada doživjeli da su Puljak i njegovi zamjenici podnijeli ostavke, svi smo svjedoci ovog cirkusa zadnjih deset dana. Sada imamo čistu situaciju i HDZ će, sukladno Statutu, donijeti odluku o kandidatu te ćemo s tim izaći u javnost”, izjavio je.

Novinare je zanimalo zašto vijećnici HDZ- a već danas ne podnesu ostavke, s obzirom da su ih podnijeli i gradonačelnik te oba njegova zamjenika, na što je Mihanović kazao da bi na taj način samo nastavili politiku Puljka koji je doveo grad u potpunu blokadu.

Upitan je li točno da je jedna od HDZ-ovih kandidatkinja za gradonačelnicu i Željka Karin, šefica županijskog Nastavnog zavoda za javno zdravstvo, odgovorio je da su to sve neutemeljene pretpostavke, kako mu je jasno da se javnost interesira i da je takvo vrijeme, no da konkretno što se tiče doktorice Karin to nisu realne pretpostavke.

Novinare je pritom zamolio da ne špekuliraju s imenima kandidata, ocjenjujući neutemeljenima sva imena koja su se pojavljivala u medijima.

