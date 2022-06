Mićović: Moramo učiniti nešto da se virus ne širi ovom brzinom

Podijeli:







Izvor: N1

Ravnatelj Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije Vladimir Mićović u Novom je danu pričao o situaciji s porastom broja zaraženih koronavirusom.

Kaže da se radi o trećem valu omikron varijante s trećom inačicom – BA.4 i BA.5.

“Taj porast je očekivan, to je i zaraznija varijanta virusa. Brojke će i dalje rasti. Nešto slično po predlošku koji smo imali na početku pojave omikrona”, ističe.

Brojke ipak puno brže rastu nego prethodna varijanta, govori Mićović.

“Virus zaobilazi cjepivo”

“Ova kombinacija BA.4 i BA.5 sa supremacijom BA.5 varijante virusa, to je tako u svim zemljama svijeta. Imamo te velike serije koje su vidljive i koje pokazuju trend porasta. Doći će do jednog naglijeg rasta i zaražavanja populacije. Brojne su reinfekcije, dakle ponovna zaražavanja. Virus zaobilazi cjepivo i zaobilazi imunološki odgovor koji je dobiven preboljenjem”, rekao je.

Virus će se dalje širiti u populaciji u jednom endemskom okruženju, smatra Mičović.

“Ipak, to okruženje će činiti suživot mogućim u smislu da će bolnice imati porast, ali ne toliki da ga neće moći izdržati i to će ipak biti neke blaže kliničke slike. Prema prvim brojkama, nema porasta u broju ljudi koji dolaze na intenzivne forme liječenja, dapače to je negdje stagnacija, odnosno određeni pad, što je sretna okolnost. A da ne govorimo o broju umrlih koji su također u nekom padu, za razliku od broja hospitaliziranih osoba”, kazao je.

Upitan ima li prostora za brigu, odgovara:

“Svaki put kad dolazi do ovakvih mutacija, uvijek izaziva to povećanje broja i to izaziva odgovarajuću pozornost. Vjerujem da nikad više nećemo doći u situaciju u kojoj smo bili s delta varijantom virusa. Moramo učiniti nešto više da to širenje ne ide ovom brzinom. Preporučeno je nositi maske”.

Nošenje maski u zdravstvenom sustavu

Osvrnuo se i na to da mali broj ljudi u zdravstvenom sustavu nosi maske.

“To je nažalost tako i to nas zabrinjava. To je u interesu ljudi koji dolaze po zdravstvenu skrb. U njihovom je interesu i obvezni su nositi maske. Na tome se mora ustrajati. Ja mislim da savjest nekih ljudi nije na primjerenoj visini. Mislim da se može upozoriti ljude da se to ne čini”, istaknuo je.

