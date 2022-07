Podijeli:







Gost Novog dana bio je stručnjak za sigurnost Pavle Kalinić. Komentirao je novu rundu zaoštravanja odnosa između Hrvatske i Srbije nakon što je srbijanskom predsjedniku Aleksandru Vučiću zabranjen "privatan posjet" Jasenovcu.

“Mislim da i jedna i druga stranu imaju dosta problema, ovo je bila idealna prilika da se napravi ‘dimna bomba’ na drugoj strani. Postoji procedura kako tko posjećuje i tu ne bi trebalo biti problema”, komentirao je Kalinić.

“Jasenovac je nažalost to što je i od toga se nikad neće moći pobjeći, posljednjih su se desetljeća napumpavale, smanjivale brojke, no postoje i one realne. Ako se radi i o jednom jedinom čovjeku koji je tamo skončao, to je sramota i to se ne može oprati. Sigurno se ne može koristiti za dnevnopolitike probleme koje imaju susjedne države”, dodao je.

Kalinić kaže da je pretjerano hrvatsku Vladu nazivati ustaškom, kao što to rade srbijanski tabloidi i neki tamošnji ministri.

“To su budalaštine. Ova Vlada nema nikakve veze s ustaškom. Ustaška vlada je prošlo svršeno vrijeme. To je ona vlada koju su pobijedili partizani koji su bili na pravoj strani povijesti. To je neupitno. Vidim da na ovim prostorima jako loše ide završetak Drugog svjetskog rata. Mi bismo se možda uključili u ovaj Treći koji skoro da nije počeo, ali nikako da završimo Drugi. U Zagrebu imate još dio Mirogoja koji nije uređen i sad su prepucavanja jer se radi o pripadnicima koji su poginuli na poraženoj strani ’45. Ja smatram da se to treba urediti i to bi bio početak da se završi Drugi svjetski rat. Svi oni su mrtvi i to je završena priča”, rekao je Kalinić.

Ističe da Srbija ima problema što se tiče odnosa, s jedne strane ima EU i SAD, a s druge Rusiju. “Ima onaj vic da je Srbija donijela odluku par-nepar, ali ne za vožnju automobila. Parnim datumima su za EU, neparnim za Rusiju. Nekako se pokušavaju izvući iz tog problema, a on nije jedini, ima ih još, a Jasenovac je idealan priča da se skrene pozornost i vrati na teme koje nikako da se ugase na ovim prostorima, a to je Drugi svjetski rat.”

Što bi se dogodilo da je Vučić ipak došao u, kako kaže, privatni posjet, zajedno sa svojom pratnjom?

“Osobno smatram da ako je netko predsjednik onda postoji procedura i to se mora poštovati. Kad ne bude predsjednik, onda može privatno doći. Ovdje se mora raditi o državnom posjetu, pogotovo zašto što se Jasenovac redovito koristi za prepucavanje dvije države”, odgovorio je Kalinić.

“Ako se mene pita, ja bih donio odluku da tamo ljudi mogu doći isključivo privatno, da se zabrani političarima. Na kraju, s naše strane imate tri kolone, mislim da je to apsolutno promašeno i tu priču treba zavšriti. Jednostavno reći – gospodo političari, idućih 20, 50 godina nijedan ne treba. Možete doći privatno, ali ne kao predstavnik bilo čega. Na taj način bi se možda mogle spustiti tenzije”, smatra Kalinić.

