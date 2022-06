Podijeli:







Izvor: N1

Najmanje jedan policijski službenik s graničnog prijelaza Županja-Orašje, između Hrvatske i Bosne i Hercegovine, naći će se pred stegovnim sudom jer je ministar hrvatskih branitelja i potpredsjednik vlade Tomo Medved morao čekati u redu da bi prešao granicu, piše Telegram.

Slučaj se dogodio prije mjesec dana, sredinom svibnja. Prema informacijama do kojih je došao Telegram, prelazak ministra preko granice bio je najavljen, pa se očekivalo da on, kako je to slučaj u tretmanu sa štićenim osobama i diplomatskim predstavnicima stranih država, granicu prijeđe bez čekanja. Riječ je o tzv. prioritetnom prelasku državne granice, pa je u skladu s tim prijavljen i prelazak ministra i potpredsjednika vlade.

Ministar morao čekati u redu

No Telegram neslužbeno doznaje da je došlo do problema u komunikaciji između ministrovog protokola i šefa smjene na graničnom prijelazu Županja-Orašje.

Ministar, njegov vozač i osiguranje morali su čekati da nekoliko ranije pristiglih automobila, koji su stajali pred policijskim graničnim punktom, prijeđe u Bosnu i Hercegovinu, da bi došli na red. Kad je Medvedov automobil došao na red, policijska službenica nije prepoznala ministra hrvatskih branitelja pa je od osoba u službenom automobilu zatražila dokumente i stavila ih na skeniranje.

Policija istražuje slučaj

Ministar Medved, piše Telegram, tada je nazvao ministra unutarnjih poslova Davora Božinovića pa su se voditelj smjene na graničnom prijelazu Županja, kao i njegovi kolege iz smjene, o cijelom slučaju morali pisano očitovati.

Dio o očitovanju potvrdili su iz policije i najavili da će nakon utvrđivanja svih okolnosti poduzeti odgovarajuće mjere protiv policijskog službenika. Policajka koja je skenirala dokumente nije napravila ništa krivo, kažu iz policije.

