Medarić o luci Mrtvaška: Ovo je projekt od državnog značaja

Izvor: N1

Zamjenica župana Primorsko-goranske županije Marina Medarić za N1 Newsroomu govorila o projektu izgradnje luke za koju otočani tvrde da je prevelika, da je njezin projekt dubiozan i njima na štetu.

“Postojala je nekada plava magistrala, linija koja je preko Krka, Cresa, Lošinja vodila do Raba i Paga. To je bila jedna ideja, da to bude centralna točka koja će prije svega povezivati naše sjevernojadranske otoke, a onda postati i spoj s Dalmacijom. Kada govorimo o veličini, to možemo različito tumačiti. Prije 30 godina kada je izgrađena luka Valbiska na Krku, činila se vjerojatno prevelika, ali prije 10 godina postala je mala. Izgradili smo novu rampu, a u luci i dalje postoji potreba za još jednom”, kazala je Medarić.

Upitana tko bi iz Mrtvaške trebao ploviti i kamo, rekala je da je sve još u fazi planiranja.

“Nemamo još uvijek ugovora i dogovora tko će je koristiti. Naravno da planiramo da će to biti luka koja će povezivati naše građane i turiste na tim relacijama. Danas s otoka Lošinja vidite i Rab i Pag, ali vam je potreban cijeli dan da biste došli do njih”, rekla je Medarić.

Dodala je da će u sezoni sigurno postojati veći interes pa će biti i više linija, dok će zimi biti manje.

“Kada nešto gradite i planirate, morate razmišljati o budućnosti i napraviti takvu infrastrukturu da može poslužiti i u budućnosti”, istaknula je Medarić.

Vezano uz prosvjed otočana, rekla je da je išao u dva smjera.

“Prvo su tražili da visina lučice, koja će služiti za njihove potrebe, bude 1,20 metara. Drugo, da im se vrati državnu liniju. Mi smo stopirali projekt na neko vrijeme. Prvotno je bio zamišljen projekt da se spusti pasarelama, ali oni nisu bili zadovoljni s tim rješenjem i zato se pristupilo promjeni projekta tako da visina te lučice u dužini 20 metara bude na 1,20 metara. Što se tiče državne linije, mi nismo oni koji ju mogu vratiti”, rekla je Medarić.

Kaže da nikad nisu zaboravili interese otočana.

“Sama sam otočanka i više od svih branim interese otočana. Imat će liiju, samo se neće zvati državna linija, bit će lokalna linija ili taksi linija. Imat će drugi naziv. I sada imaju liniju koja vozi njihovu djecu u školu”, rekla je Medarić pa dodala da su mogli birati između različitih opcija.

“Izabrali su da linija iz Ilovika ide do Malog Lošinja. Mogli su izabrati da im dodirna luka bude Veli Lošinj ili uvala Čikat. Oni su izabrali liniju do Malog Lošinja i ona, naravno, duže traje”, pojasnila je.

O navodima da je OLAF krenuo u istragu, Medarić je kazala:

“Molila sam članove Mjesnog odbora Ilovik da dođu na sastanak da im objasnimo o čemu se radi. O OLAF-u sam čula s njihove strane. Nakon toga sam pitala Ministarstvo, ljude koji znaju nešto o tome, ali nitko ništa ne zna, niti smo mi obavješteni. U dvanaestom mjesecu su tražene neke informacije o projektu od strane Ministarstva mora, prometa i infrastrukture i uredno smo sve poslali. To je jedino što se od nas tražilo o tom projektu.”

Kazala je i da prvi put čuje da je projekt odobren u jednom danu u resornom ministarstvu.

“Ne mogu točno reći koliko je trajalo, ali ne može biti da je odobreno u jednom danu”, rekla je.

Komentirala je i kritike zbog angažiranja vozila za uklanjanje automobila s drugog kraja Hrvatske.

“To je projekt koji je započeo prije četiri mjeseca. Ograđeno je građevinsko područje gdje je krenuo projekt. Nakon prosvjeda građana, više sam puta pozivala građane na sastanak. Čak smo na tim sastancima i nalazili zajednički jezik, osim o toj državnoj liniji koju ne možemo vratiti. Ali obećali smo tu lokalnu ili taksi liniju. Radovi su stali i izvođač traži, da bi se mogao vratiti na gradilište, da se taj auto oslobodi od parkiranih automobila”, govori Medarić.

Upitana zašto nisu došla pauk vozila iz županije i u pratnji policije, odgovorila je:

“Županijska lučka uprava je tražila od vlasnika da se uklone automobili s građevinskog područja, međutim, oglušili su se. Ne ulazim na koji je način Županijska lučka uprava izabrala upravo ta vozila, pretpostavljam da je to bila najjeftinija ponuda. O svemu je bila informirana policija.”

Dodala je i da u građevinskom području policija ne može naplatiti kaznu.

“To je pomorsko dobro, ali tu su počeli građevinski radovi, gdje ne možete ići tek tako. Ako su na javnoj površini, pauk mora imati koncesiju za uklanjanje vozila. Ako se nalazi unutar građevinske zone, tamo automobili ne smiju biti parkirani”, rekla je.

Na pitanje je li istina da županija strahuje od penala, Medarić je ponovila da je ovo puno veći projekt od same Županijske lučke uprave.

“Ovo je projekt Grada Malog Lošinja, i županije, i države u konačnici. Ovdje mora početi djelovati pravna država. Ne možemo mjesecima čekati hoće li se nešto dogoditi ili ne. Ne možemo tako nastaviti. U konačnici, Republika Hrvatska vratit će Europi 80 milijuna kuna. Bojimo se penala kao i svi drugi. Vjerojatno da sve ovisi o tome što sve bude s projektom na kraju”, rekla je Medarić.

Na pitanje koji su to argumenti koji potkrepljuju tezu da je Mrtvaška važna za cijelu državu, ponovila je:

“To je projekt koji je projekt i grada Malog Lošinja, Primorsko-goranske županije i države. Misli se uložiti 80 milijuna europskih novaca. To su zapravo veliki iznosi, a jedna budućnost za otok Lošinj, ali i povezivanje svih otoka.”

Istaknula je da je jedino Valbiska velika luka koja može biti polazna točka prema otocima, ali već sada ne može zadovoljiti sve potrebe koje otoci imaju.

“Zasad imamo jednu veliku luku, luka Valbiska, koja je zapravo polazna točka za Cres, Lošinj, a sada i za Rab. I ona kada je prije 30 godina građena i ona je bila mega projekt. Sada i ona traži nove rampe, jer mi otočani želimo velike trajekte, manje gužve. Vjerujem da je upravo zato i ova luka ovakvih razmjera da bi mogla koristiti za 10, 20 godina. A trenutno osim nje, nemamo druge velike”, dodala je.

