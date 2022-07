Maturu ove godine pao svaki treći učenik, najviše 100% riješenih ispita dosad

Podijeli:







Izvor: N1

Objavljeni su rezultati državne mature. Nešto više od 30 posto učenika završenih srednjih škola palo je maturu, 4469 njih iz strukovnih škola (29.5 posto) i 223 iz gimnazija (2.2 posto), kojima je matura ujedno uvjet za završetak srednjoškolskog obrazovanja. Rezultat je bolji nego lanjski, kada je ispite palo oko 35 posto maturanata, pokazali su rezultati. Maturu je ove godine polagalo oko 28.500 učenika, od čega desetak tisuća gimnazijalaca.

Sva tri obavezna ispita na maturi palo je pet gimnazijalaca i 325 učenika iz strukovnih škola, dok je dva obavezna ispita palo 12 maturanata te 1177 učenika strukovnih škola, a kod ostalih je riječ o padu jednoga ispita. Gimnazijalci po neuspjehu dominiraju s ispitom iz matematike – 154 učenika ga nisu uspjela riješiti za prolaz, piše Index.

Bolje napisani svi obavezni ispiti osim matematike na osnovnoj razini

Barem jednu negativnu ocjenu iz svih predmeta koje su polagali (uključujući izborne) ima 1506 gimnazijalaca (15 posto) te 6361 učenik strukovne škole, njih 42 posto. Pet posto kandidata predalo je prazan list iz eseja (1284), dok ih ukupno deset posto (2685) ima nula bodova iz eseja.

U odnosu na prošlu godinu, maturanti su bolje napisali sve obavezne ispite, izuzev matematike na osnovnoj razini. Ipak, ocjene iz mature i dalje su u raskoraku sa zaključnim ocjenama iz škola. Iz hrvatskog jezika na višoj razini znanja ostvaren je prosjek ocjena 3.2, a na osnovnoj razini 2.5. Prosjek iz matematike je 3.1 (viša razina), odnosno tek 2.2 (niža). Uobičajeno, najbolje riješen obavezni ispit je iz engleskog – s prosječnom ocjenom 4.1 na višoj, odnosno 3.4 na nižoj razini.

U nizu izbornih predmeta maturanti su postigli prosječnu ocjenu tri, međutim, ovdje ima iznenađenja. Primjerice, ispit iz politike i gospodarstva riješili su za 2.2, informatike za 2.6, a zanimljivo je da su iz likovne umjetnosti postigli prosjek od 2.8, identičan kao i iz kemije i biologije. Prosječna ocjena iz ispita povijesti je 2.7, iz fizike 2.5, a psihologije 3.1.

Najviše sto posto riješenih ispita dosad

Prema rezultatima koje je predstavio ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović, 332 ispita riješena su sto posto, što je najviše dosad, dok deset pristupnika ima sve bodove iz dva ispita. Primjerice, pet učenika ima sto posto bodova iz matematike na višoj razini i fizike, a samo dva kandidata uspjela su za ocjenu 5.0 riješiti testove iz matematike (A) i engleskog (A razina).

Polagano je ukupno 139.160 ispita, a Filipović je rekao da su maturanti u prosjeku pisali četiri ispita te da je povećan udio učenika koji su birali ispit iz matematike na višoj razini znanja. Ove godine takvih je 40 posto, ranije između 33 i 35 posto.

Lani je žalbe na rezultate ispita podnijelo oko tri posto kandidata, a ove godine postotak manje, pa je Nacionalnom centru pristiglo 2837 žalbi, piše Index.

“Učenici su prošli niz nedaća, koronu, potres…”

“Učenici su prošli niz nedaća: koronavirus, zbog potresa su imali otežane okolnosti, štrajk prosvjetara…”, naveo je Filipović. Napomenuo je da nije zadovoljan što se učenici pripremaju za maturu izvan škole. “Svjesni smo svih hendikepa koje su učenici imali i taj oblik pripreme je bio nešto izraženiji”, kazao je Filipović.

Prvi put od 2010. prag prolaznosti se nije mijenjao ni u jednom predmetu. Filipović je rekao da ove godine nije bilo grešaka u ispitima. “Nemojte mi to napraviti jer ja to ne mogu preživjeti. To što se dogodilo prošle godine je nedopustivo”, rekao je Filipović.

