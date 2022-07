Podijeli:







Izvor: N1

Odvjetnik Vlaho Hrdalo bio je gost N1 Studija uživo i komentirao slučaj maturantice koja je diskvalificirana s državne mature iz Hrvatskog zbog toga što se potpisala na esej iz hrvatskog jezika.

Odvjetnik kaže da je njemu problematična činjenica da postoji odluka koju donosi jedna osoba (ravnatelj NCVVO-a, op.a.) i da protiv te odluke nema prava na pravni lijek, što ustav ne prihvaća.

Ravnatelj NCVVO-a VInko Filipović rekao je da bi promjena odluke za maturanticu za sobom povukla promjenu odluke za još dvadesetak maturanata.

“Sve da je to tako, nije argument na snazi ostaviti nešto protuustavno. Ako je nešto protuustavno i protuzakonito, to ne bi trebalo ostaviti na snazi. Naš Ustav kaže da se može ograničiti pravo na žalbu protiv nekih prvostupanjskih akata, ako to kaže neki zakon, ali pravilnik nije zakon. Po mom stavu je protiv te odluke morao biti dopušten pravni lijek. U samoj odluci se kaže da je odluka ravnatelja konačna”, komentirao je Hrdalo.

Filipović je, gostujući sinoć u našem programu, kazao da se pravilnik sada ne može mijenjati, a odvjetnik kaže da se pravlnik može promijeniti, kao što se i donio.

“Ja mislim da je kazna koju maturantica trpi u izrazitom nesrazmjeru s onim što je napravila. Maturanti su očito u velikom stresu. Mislim samo da je ovo, ako ravnatelj ima mogućnost diskrecijske odluke, bila prejaka odluka. Mislim da je ovdje situacija kao da je maturantica izazvala prometnu nesreću u kojoj nije bilo ozlijeđenih, a osuđena je na 20 godina zatvora”, slikovito je objasnio odvjetnik.

“Hrvatski sudovi imaju mogućnost utjecaja na sadržaj pravilnika direktno. Možda bi bilo dobro priupitati ravnatelja slaže li se s time da nema mogućnosti pravnog lijeka protiv njegove odluke. Trebalo bi biti mogućnosti, kao što se može preispitati odluka svako suca svakog suda u Hrvatskoj”, kazao je Hrdalo.

