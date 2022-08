Podijeli:







Izvor: N1, Ilustracija

Liječnica Dušanka Martinović Kaliterna, specijalistica interne medicine, reumatologinja i klinička imunologinja kojoj se prošle godine obratio za pomoć i drugo mišljenje i novinar Vladimir Matijanić, koji je prije 20 dana preminuo, dala je intervju za Slobodnu Dalmaciju u kojemu je progovorila o svojem viđenju cijelog ovog slučaja.

U razgovoru za Slobodnu Dalmaciju, liječnica je rekla kako su joj iz ministarstva ponudili intervju s provjerenom novinarkom. Kaže i kako dosad nije željela izlaziti u medije, ali se, nakon poziva iz ministarstva, predomislila.

Njeno ime se već danima spominje zbog navoda da je upravo ona pokojnom Matijaniću savjetovala da se ne cijepi. Odlučila je, kaže, prekinuti šutnju, demantirati te navode te pojasniti svoju ulogu u tijeku bolesti i liječenja pokojnog Matijanića. Nije do sada htjela, kako kaže, odgovarati na objede radi pijeteta prema preminulom novinaru i etičkih obaveza iz svog poziva.

“No prije neki dan nazvali su me iz Ministarstva te zamolili da dadem intervju na temu cjepiva novinarki u koju oni imaju povjerenja, a budući da sam povezana sa slučajem Matijanić. Za mene je to bio znak da na Ministarstvo zdravstva kao zaštitno tijelo više ne mogu računati. Zašto bi meni nakon više od 40 godina uzorne karijere bilo tko određivao hoću li i kome dati intervju?

Ako već govorim za novine o ovoj mučnoj situaciji, bolnoj za obitelj Matijanić i njihove bližnje, ali i uznemirujućoj za mene, za moje kolege, kao i za moje pacijente koji me zovu, nesigurni u to što bi uopće mislili, ako je to tako, onda ću govoriti kad hoću i za koga ja hoću. Ne želim da se moja šutnja tumači kao znak da bilo što imam skrivati. Jako sam tužna zbog te prerane smrti, ali…”, kazala je liječnica.

Cijeli razgovor pročitajte OVDJE.

