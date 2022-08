Podijeli:







Izvor: Tino Juric/PIXSELL

Hrvoje Tomasović, splitski kirurg na Facebooku je objavio status o smrti novinara Indexa Vladimira Matijanića. Tomasović je bivši šef splitskog HSP-a, a prije dvije godine je prešao u HDZ.

“Nije baš da je bio sklon meni i mojim stavovima, ali uvijek mi je žao kada netko iznenada ode. Neosporno je da je bio vrhunski novinar vrlo opakog pera, ali bio je top profesionalac i treba mu odati počast premda bio na suprotnoj strani. Iskreno mi je žao zbog iznenadne smrti i ovim izražavam sućut njegovoj obitelji!”, napisao je Tomasović.

VEZANA VIJEST “Da se isto dogodilo nekome od nas, Matijanić bi o tome pisao beskompromisno”

U komentarima je zatim napisao:

“I još nešto! Ja nisam oni i ne likujem nad mrtvim neprijateljem. Ovo cipelarenje mrtvaca mi je odvratno. Što ga nije netko od velikih desničara kada su ga tako mrzili uhvatio za uši i prebio? Naravno da nisu, ali sada svi nešto likuju i otvaraju šampanjac. Čemu? Mrtvacu koji je umro na dosta blesav način! Da je bio neki drugi novinara koji je dobar sa mnom sigurno bi me nazvao i ja bi sve napravio da mu pomognem i to pod odmah! On očito nije bio dobar ni s ovim njegovim jugo doktorima pa nije imao niti koga zvati osim hitne. Pa mene su samo ovo ljeto zvali najmanje jedno 5 puta zbog sličnih stvari. Možeš smatrati da je na kraju umro zbog svojih kvazi poštenih stavova kako mu ne trebaju protekcije i onda nema koga zvati za pomoć. Prijateljstva i postoje da se pomogne jedan drugome, ali on očito nije imao prijatelja niti među svojima! A ja kao desničar svakome pomognem odmah kad me nazove!”.

Beroš uputio zdravstvenu inspekciju, izvide provodi i DORH

Podsjetimo, Matijanićeva životna partnerica i novinarka Indexa Andrea Topić objavila je na Facebooku kronologiju slučaja, tvrdeći da je njegovo zdravstveno stanje bilo teško, ali su ga odbili primiti u bolnici.

Opisala je i da su više puta zvali bolnicu i hitnu pomoć koja nije željela hospitalizirati Matijanića, a kada mu se stanje dodatno pogoršalo došli su drugi puta, ali je tada već bilo kasno.

Ministar zdravstva Vili Beroš uputio je zdravstvenu inspekciju u KBC-u Split te u splitsku Hitnoj pomoći. U tim institucijama pokrenut je i unutarnji nadzor.

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović potvrdio je pak jučer za Index da će policija istraživati okolnosti smrti Vladimira Matijanića.

Državno odvjetništvo također je objavilo da provodi izvide.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.