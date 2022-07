Matijanić: Mihanović vjerojatno trebao podnijeti ostavku nakon lanjskih izbora

Podijeli:







Izvor: Ivo Cagalj/PIXSELL

Novinar portala Index Vladimir Matijanić za Newsroom je govorio o rezultatima lokalnih izbora u Splitu, na kojima je jučer s velikom prednošću pobijedio dosadašnji gradonačelnik, Ivica Puljak.

“Ostavka Vice Mihanovića je možda jedna od najočekivanijih posljedica ovih izbora. On je vjerojatno trebao podnijeti ostavku i nakon lanjskih izbora, kada je izgubio od Puljka. To je najlogičnija posljedica – vodio je HDZ na dvoje izbora na kojima je HDZ izgubio od Puljka. Doista ne znam na koji bi način on mogao ostati na čelu splitskog HDZ-a”, rekao je Vladimir Matijanić.

Kazao je kako misli da je HDZ u Splitu napravio sve ono što je Puljak priželjkivao da oni učine.

“HDZ kao da je radio za Ivicu Puljka. Lani su išli s nedovoljno jakim Mihanovićem, a sada su kandidirali čovjeka koji nije njihov član – oni postoje desetljećima i imaju brojno članstvo. To šalje lošu poruku njihovim simpatizerima”, kazao je Matijanić.

HDZ je učinio sve loše po sebe što je mogao

Kampanja Zorana Đogaša bila je potpuno bez oznaka HDZ-a, bez oznaka na plakatima, dodao je.

PROČITAJTE JOŠ Ivica Puljak uvjerljivo pobijedio na izborima u Splitu Prvi TV intervju nakon pobjede: Puljak ima poruku za suparnike Puljak: Mislim da je sada jasno što građani žele. Split će biti grad primjer

“Mislim da su učinili sve loše po sebe što su mogli. Nisam siguran da bi ovo ostavilo referendumski dojam da je HDZ kandidirao nekog drugog. Andro Krstulović Opara npr. ima i element splitskog porijekla, što se ovdje smatra bitnim. Možda i Julije Meštrović, ravnatelj bolnice, daleko je prepoznatljivije lice od Đogaša…

Nisam siguran da bi Puljkova pobjeda bila toliko uvjerljiva da je HDZ imao nekog drugog kandidata. HDZ nije uspio motivirati ni svoje članstvo da se odazovu izlasku na izbore. Ljudi koji su za Puljka bili su motivirani za izlazak i to se i vidi”, rekao je novinar.

Kada je u pitanju dalja budućnost Zorana Đogaša, kaže kako vjeruje da je on ušao u ove izbore s konkretnom računicom što bi mogao raditi nakon izbora – koja bi mu mogla biti utješna nagrada nakon izgubljenih izbora.

“On nema izražen politički senzibilitet. Rekao je i da bi mogao biti kandidat neke druge stranke, pa ne mislim da planira ginuti za HDZ u gradskom vijeću”, rekao je Matijanić.

HDZ je uradio sve pogrešno, a Puljak je uradio sve što mu ide u prilog

Dvije trećine glasova jučer išlo je Puljku koji je obećao renesansu Splita, te da će Split postati primjer upravljanja u javnom interesu.

“Kao građanin bih volio da grad postane primjer u nečemu. Ne znam kako on to planira ostvariti, gradonačelničke ovlasti nisu toliko velike da se njima mogu napraviti čuda. Renesansa grada pomalo je neodređen pojam, ali podrazumijeva vrlo visoke dosege.

HDZ je uradio sve pogrešno, a Puljak je uradio sve što mu ide u prilog – od napuštanja stranke Pametno do povezivanja s Bojanom Ivoševićem, pa i s ovim zadnjim izborima. Kako će izgledati njegova rutina upravljanja nakon nekoliko godina… vidjet ćemo”, rekao je novinar.

Što se tiče strukture gradskog vijeća u Splitu, Matijanić kaže kako SDP i Most neće s HDZ-om, a izazivati nove izbore bilo bi suicidalno. “Mislim da će SDP i Most na kraju sjesti za stol i dizati ruke za većinu onoga što će podržavati Puljkova većina”, dodao je.

O novom ministru financija: Cijepljenje preko reda je baš nekako HDZ-ovski

Prokomentirao je i ostavku ministra Marića.

“Ni ljudi u Vladi nisu sasvim sigurni zašto je on dao ostavku, pa imamo gomilu upitnika iza njegovog odlaska, a nitko iz HDZ-a nema potrebu smanjiti taj broj upitnika. Primorac… kada se cijepio preko reda, to mi je djelovalo nekako sitno. Žuriti na Rebro da se cijepite preko reda mi djeluje nekako baš – HDZ-ovski”, kazao je Matijanić.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.