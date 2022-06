Podijeli:







Izvor: N1

Iz Dusselsorfa se za Newsroom javio Srećko Matić.

Najprije je komentirao sastanak njemačkog kancelara Olafa Scholza i srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića.

“Zapravo se potvrdilo ono što smo očekivali. Scholzu je sasvim jasno da Srbija vodi politiku odnosa prema Rusiji iz ekonomskih, političkih, kulturnih vjerskih i emocionalnih razloga i Scholz u rukama trenutno nema nikakav instrument da izvrši pritisak na Vučića. To nema veze sa Scholzom, nego stanjem u kojem se nalazi EU i s fundamentalnim razikama s Macronom koji ima viziju neširenja EU”, tumači.

Kaže i kako je Vučićeva pozicija ojačana:

“Zbog toga Scholz nema u rukama nikakav instrument zbog kojeg bi morao reći: ‘Gospodine Vučiću, učinite to i to i u roku od godinu dana približit ćete se EU’. Vidjeli smo i maloprije na pressici, ja bih se usudio da je Scholz samo doprinio jačanju pozicije Aleksandra Vučića.

Scholz je došao sa zahtjevom da priznaju Kosovo da bi se približili EU, a Vučić zna da to sada nije realno i prezentirao se kao jak lider koji je doslovno odbrusio njemačkom klancelaru: ‘Ništa od priznavanja Kosova, nećemo se prodati za širenje i ulazak u EU, zadržat ćemo dobre odnose s Rusijom’, tako da ta priča koja je bila napuhnuta prije ovog posjeta je bila svojevrsni balon koji se ispuhao u Beogradu. Scholz i njemačka Vlada ovog trena nemaju viziju kako proširiti EU i kako Srbiju privući EU”, kaže.

Rekao je i kako puno ljudi ima osjećaj da Scholz kaže jedno, a na kraju napravi drugo.

“Posebo upada u oči njegova retorika koja se razlikuje od one drugih lidera. Oni govore da Rusija mora izgubiti, a Ukrajina pobijediti, Scholz to ne kaže. Njegova retorika razlikuje se i od one njegovih najbližih suradnika. Možemo samo špekulirati koji su razlozi, možda se ipak ne želi pretjerano zamjeriti Rusiji da Putin ne bi zavrnuo plin, možda Scholz igra ulogu posrednika, možda Scholz želi pridobiti Ruse, ali možda je jedan od glavnih razloga i strah Nijemaca od širenja sukoba.

Imam osjećaj da Nijemci i njemačka Vlada ne vjeruju 100% Ukrajincima, kao da postoji bojazan ako im isporuče moderno oružje, da bi mogli napasti Ruse na njihovom teritoriju i prouzročiti sukob većih razmjera”, govori.

“Mirovina od 1.300 eura je jako mala”

Govorio je i o tome što bi za Njemačku značilo da Putin zaista prestane isporučivati plin. Kaže postoji više scenarija od najcrnjeg koji uključuje: kolaps gospodarskih aktivnosti, porast masovne nezaposlenosti i neviđenu recesiju, najgoru od Drugog svjetskog rata. Tu je i onaj najpozitivniji koji kaže da bi bilo problema godinu ili dvije, ali da bi se onda našli alternativni dobavni pravci i da bi se počeli koristiti obnovljivi izvori energije.

Naposljetku je govorio i o njemačkim mirovinama.

“Standardna mirovina u Njemačkoj je oko 1.500 do 1.600 eura, ali standardna mirovina ne znači ništa, to znači da netko tko je radio 45 godina može računati na taj prosjek, ali danas nitko ne radi 45 godina i zbog toga je u praksi stvarna mirovima puno manja. Otprilike trećina Nijemaca dobije manje od 1.300 eura što je jako jako malo za pristojan život. Jako puno ljudi dobiva i manje od 1.000 eura iako su radili cijeli život. Siromaštvo u Njemačkoj je velik problem zbog čega ljudi moraju raditi i u mirovini”.

