Podijeli:







Izvor: N1

Eurozastupnik Predrag Fred Matić u Novom je danu komentirao optužnice protiv hrvatskih pilota koje stižu iz Srbije, odnose između dvije zemlje kao i aktualnu političku situaciju.

Odgovarajući na pitanje što misli o tajmingu podizanja optužnica Predrag Matić je rekao:

VEZANE VIJESTI Ministar pravosuđa poručio pilotima: Imaju čistu savjest, pružit ćemo im podršku N1 saznaje što piše u optužnici protiv hrvatskih pilota

“Sve se to događala prije gotovo 30 godina, sad se izvlači… Na ovim prostorima nemaju rješenje za probleme, a što ćemo mi – umjesto da rješavamo probleme koji predstoje, vraćamo se u prošlost na stvari koje je davno trebalo riješiti. Način na koji se to dogodilo, treba provjeriti, najvažnija je istina. Napad na kolonu se očito dogodio, ali mogu potvrditi riječi Miljavca da iz Stožera nikad nije izašla zapovijed – ubij, zakolji… Napad prema civilima sigurno nikad nije naložen, a je li bilo kolateralnih žrtava, treba ispitati. Ne treba to uspoređivati ni mjeriti. Poginulo je šestero djece pa se dušebrižnici brinu o 400 djece stradalih u Domovinskom ratu, nema smisla uspoređivati, Vučić se vraća do Jasenovca. Zato političari na ovim prostorima nemaju rješenje za tekuće probleme pa se vraćaju u povijest i na ustaše i partizane.”

Govoreći o reakciji naših vlasti istaknuo je: “O tom licemjerju govorim. One bljuvotine koje je Vučić govorio u Glini, ali nema tu elemenata za ratni zločin. To je odvratno, ali je benigno u odnosu na druge. To dokazuje licemjerje – ako ti aktiviraš optužnice, mi ćemo provjeriti tebe. Nemamo mi što provjeriti, trebalo je podići optužnicu kad je on to izgovorio. Što bi Vedrana Rudan rekla – što su oni tek nama radili. Tako nećemo nikad doći na zelenu granu.”

“Ako je to bio legitimni vojni cilj, nažalost stradalo je šestero djece i još nekoliko civila, to su kolateralne žrtve, ali treba reći – iz te kolone se pucalo na naše postrojbe”, dodaje Matić.

Komentirajući može li uopće hrvatska vlast na neki način zaštititi hrvatske pilote i generale, rekao je: “Zakoni su takvi, koliko sam vidio. Koliko god nam bilo krivo, može svaka država to napraviti, možemo i mi pa suditi Srbima za zločine koje su napravili na Kosovu. Ovdje nema dobre volje već 30 godina i onda Vučić pokušava već godinama sjediti na tri stolice – Rusi, Kinezi, EU… Vučić kaže da nema podataka o nestalima, žao mi je, ali ne vjerujemo.”

O hrvatsko-srpskim odnosima općenito je rekao: “Mi smo u boljoj situaciji, članica smo EU-a i NATO-a, ali to ne znači da ne treba razvijati dobrosusjedske odnose. Moramo pokazati da smo bolji od njih, a oni te hoće uvaljati u blato. Mi smo 50 godina ispred njih koliko god Vučić otvarao neke pruge, to im treba nabiti na nos.”

VEZANA VIJEST Milanović o optužnicama: To gazi, uništava, prostituira odnose Hrvatske i Srbije

Matić kaže da je razgovarao s predsjednikom Republike i da podržava njegov stav oko izbora veleposlanika: “Konferencija okupljanja veleposlanika je PR-ovski potez da se pritisne Zorana Milanovića jer se njega drži odgovornim zašto se ne postavljaju novi veleposlanici. On želi da sve to bude prema zakonima i uzusima koji su vrijedili zadnjih 30 godina, a zadnjih nekoliko godina ne vrijede. Na strani sam predsjednika, sjednite za stol i dogovorite se.”

Komentirajući visokog predstavnika u BiH Christiana Schmidta napomenuo je da se ne bi puno petljao u politiku Bosne i Hercegovine: “Suverena je država, kakva je, takva je, moramo se involvirati toliko da zaštitimo Hrvate u BiH.”

Matić smatra da u rusko-ukrajinskom ratu nema sretnog rješenja.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.