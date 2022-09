Podijeli:







Izvor: N1

Hrvatski europarlamentarac Predrag Fred Matić javio se iz Bruxellesa u program N1 Studija uživo te komentirao energetsku krizu te najnoviju aferu oko Ine u koju su ponovno bili uključeni i neki članovi HDZ-a.

“Afere HDZ-a nižu se kao na traci, ali građani ne reagiraju, političari ne reagiraju. HDZ je miran po tom pitanju. Imaju žetončiće. Ista stara priča. Odavde iz Bruxellesa se to malo bolje vidi, katastrofa živa”, rekao je Matić.

Podržava najavljenu prosvjednu akciju protiv HDZ-a koja bi se trebala održati u subotu, ali također kritizira što to nije jedini cilj tog prosvjeda.

“Još jedanput se pokazuje da, nažalost, desničari imaju dobre ideje, ali nema ih puno. Ekipi koja organizira taj skup u subotu nije u prvom planu rušenje lopovske pravomoćno osuđene kriminalne organizacije nego neke druge stvari koje trenutno nemaju veze s tim. U tom dijelu ih ne podržavam.”

Dovode birače u zabludu

Rekao je da je dio desničara uvijek revolucionirano raspoložen, ali kritizira što neke ideje koje promoviraju dovode do zabluda kod birača pa tu poentira opet HDZ.

“Ljudi misle: ‘ako će nam ovi doći, bolji nam je Plenković i njegova lopovska družina’. Umjesto da dođu samo s jednom točkom u subotu – maknuti kriminalce. Znate onu staru, svaka država na svijetu ima svoju mafiju, jedino hrvatska mafija ima svoju državu”, kazao je Matić.

Upitan koja je agenda organizatora tog prosvjeda, Matić odgovara da su oni protivnici svega, uključujući vakcinaciju, LGBT zajednicu, Istanbulsku konvenciju…

“To sada uopće nije tema. O tome se može kasnije. Sada je prvenstveno maknuti lopove. Svijet, Europa puca po šavovima, a mi se bavimo stvarima koje sada nisu važne”, rekao je.

Kazao je i da se ponavlja ono da je Bog Hrvatima dao sve, samo pamet nije.

“Druge zemlje su vrlo ažurne po pitanju pomoći svojim građanima, Hrvatska o tome tek razmišlja, navodno će sutra biti neke mjere”, rekao je pa dodao:

“Ali što očekivati od Vlade koja je pobijedila covid s 20.000 žrtava više nego u Domovinskom ratu, koja se samo hvali, a od 30 ministara 27 je pod optužnicama za korupciju, a trojica još nisu jer im još nisu pronašli, ali vjerojatno će im pronaći.”

Dobri primjeri iz EU

Na pitanje koje bi članice Europske unije izdvojio kao dobre primjere donesenih mjera pomoći građanima i gospodarstvu, Matić je rekao:

“To su uvijek iste zemlje: Danska, Belgija, Njemačka, Austrija, Nizozemska. Oni su već pronašli način kako pomoći stanovništvu. Mi kada nismo dovoljno mudri da sami osmislimo mjere – prepiši. Što su napravile druge države, možemo i mi.”

Ističe da samo treba preživjeti ovu zimu i ruska snaga će okopnjeti.

“Hrvatska ima plina za svoje potrebe. Ne trebaju HEP i druge institucije raditi ekstra profite, to je kažnjivo u ovom vremenu, ove okolnosti su mjerljive s ratnima. Nema tih zemalja puno koje se mogu pohvaliti da su gotovo samodostatne plinom. Imamo toliko sunca da možemo gotovo cijelu Europu opskrbiti električnom energijom. Ali da vidite papirologiju koja je potrebna za dobivanje dozvola za solare, za to trebaju mjeseci, a u Njemačkoj se to riješi od ujutro do popodne”, kazao je Matić.