Matić i Ressler o ograničavanju cijena: “Ponovno će proraditi crno tržište”

Hrvatski europarlamentarci Predrag Fred Matić (S&D/SDP) i Karlo Ressler (EPP/HDZ) u Newsroomu su govorili o stanju u Europskoj uniji te što očekuju od sutrašnjeg govora predsjednice Europske komisije Ursule von der Leyen.

“Očekujem da sutra predsjednica EK-a da novu viziju i pregled što je novo pred Europom, nakon povijesne pekretnice nakon ulaska u eru neizvjesnosti”, rekao je Ressler.

“Rusija koristi energetiku kao instrument rata”

Kaže da se invazijom na Ukrajinu nije promijenila situacija samo za tu zemlju već i za cijelu Europu.

“To se vidi u astronomskim cijenama energije, u činjenici da Rusija koristi energertiku i ovisnost Europe o ruskom plinu pa koristi energetiku kao instrument rata. Očekujem da se velik dio govora posveti tom pitanju, smanjivanju energetske ovisnosti”, dodaje Ressler.

“Ponosan sam na napore koje EU ulaže i mislim da je u ovoj energetskoj krizi reakcija EU bolja nego na covid pandemiju. Zajedničkim naporima ćemo to prevladati. Svakom je u interesu da što manje izgubimo, ali žao mi je što se pojedine zemlje pokušavaju izvući sa što manjim posljedicama, a posljedice bi trebale biti jednake za sve”, ističe Matić.

“Nije ruski plin jedini”

Dodaje da je dobro što je Hrvatska članica Unije jer bi bez toga bila puno izloženija, pa se osvrnuo na korištenje obnovljivih izvora energije.

“Poznati smo po tome da smo dobri improvizatori. Turistima godinama prodajemo more i sunce, a sad imamo to sunce koje je ispred nas i trebamo raditi na tome. Hrvatska je u toj situaciji da je u boljoj poziciji nego drugi”, navodi Matić.

Ističe da bi sve zemlje trebale pokazati solidarnost u ovoj situaciji. “Nije cijeli plin i nafta uvjetovana iz Rusije.”

Ressler se slaže da je Hrvatska u boljoj situaciji nego neke druge članice EU-a i dodaje da je to rezultat ozbiljne energetske politike. “Nije ruski plin jedini, ali upravo zbog LNG terminala na Krku kojem se SDP protivio, imamo mogućnost nabavljati naftu koja nije ruska.”

“Hrvatska je blagoslovljena vjetrom i suncem i trebamo takve izvore više koristiti. Ali, kada pogledamo realno situaciju u EU, vidimo da je nemoguće samo obnovljim izvorima energije nadoknaditi svu potražnju za energijom koja će postojati u vremenu kad prelazimo na elektrifikaciju. Obnovljive izvore energije će biti nužno nadomjestiti i nuklearnom energijom kao najčišćim oblikom energije gdje Hrvatska ima polovicu vlasništva nad NE Krško”, ističe Ressler.

“Profitera će uvijek biti”

Matić se osvrnuo i na oporezivanje ekstraprofita, navodeći da to podržava.

“Naravno da to treba oporezivati. U svakoj situaciji, a posebno u ratnim situacijama i situacijama katastrofa, uvijek se nađu ti profiteri. Uvijek se pronađu ljdui i kompanije koji će na nesreći drugih profitirati. Vidjeli smo kako su tri-četiri pametnjakovića u Hrvatskoj napravili stotine milijuna profita. Uloga vlasti je to da spriječi. Profitera će uvijek biti, to je kao i prostitucija, ne može se to spriječiti i iskorijeniti, ali treba to smanjiti”, istaknuo je Matić.

Osvrnuo se i na potez vlade kojim su se ograničile cijene određenih proizvoda. “Model zamrzavanja, iako u dobroj namjeri, dovest će do toga da će ponovno proraditi crno tržište.”

Ressler se ne slaže s tim i navodi da je cilj te mjere bilo da se zasutavi divljanje cijena. “Ovim paketom pomoći ideja je zaštiti hrvatske građane, pogotovo one koji su u najtežoj situaciji.”

“Trgovci će povući ključne proizvode s polica”

Matić navodi da se vlada trebala konzultirati s ekonomistima i ostalim stručnjacima kako bi se bolje definirale mjere.

“Silom se ne može napraviti. Trgovci će povući ključne proizvode s polica, to je promašaj. Da se subvencioniralo, brašno bi bilo na polici, a ja bih zahvaljujući subvenciji kupio to brašno. Šteta što u svakoj krizi izmišljamo toplu vodu, a mnoge su stvari već izmišljene”, zaključio je Matić.