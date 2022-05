Podijeli:







Europski zastupnik Predrag Fred Matić rekao je u Novom danu TV N1 da će se Srbija morati jasno opredijeliti u vezi sa sankcijama Rusiji i da Europska unija neće još dugo dopuštati balansiranje Beograda. Gošća Novog dana bila je i predsjednica Europskog pokreta u Srbiji Jelica Minić koja je upozorila da Srbija ne može bez EU, ali i da je ruska moć ondje velika kao i da bi Moskva lako mogla destabilizirati Srbiju ako joj Beograd uvede sankcije.

Predrag Matić je rekao da predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ne može dugo sjediti na tri stolice i “koketirati s Europom, Rusima i Kinezima”, a posljedice toga će se dugoročno odraziti na cijelu državu.

VEZANA VIJEST Brnabić: Etnički ste očistili Hrvatsku. Ne postoji etnički čišća država u Europi

“Ljudi u Bruxellesu zabrinuti su ponašenjem srpskog rukovodstva koje se mora opredijeliti na kojoj je strani. Očekujemo jasan odgovor od Republike Srbije. Mi inače pokušavamo kolegama objasniti da mi to zovemo ‘balkan biznis’, oni se smiju, pitaju što to znači. To znači da prije nego što potpišemo nešto, obećamo i više nego što ste tražli, a kad sve to potpišemo, radimo na svoj način i na svoju ruku. Zapad ne poznaje i ne priznaje takve naše fore”, upozorio je.

Europa, kako je dodao, neće dugo dopustiti Vučićevo balansiranje i “taj balkan biznis”, i Srbija će se morati jasno opredijeliti.

Posljedice će trpjeti narod, a vodstvo će se snaći

Matić je poručio i da je jedan od najvećih zagovornika da Srbija što prije uđe u EU, ali je dodao i da će Beograd u njemu imati i najvećeg “neprijatelja” ako ne ispuni sve kriterije i ako dobija pomoć Unije, a radi joj iza leđa.

“Mi to više nećemo dopustiti. Srbiji je mjesto u EU, to je jedini spas za narod i građane, ali ako i dalje mislite koketirati s Rusijom, onda – što bi Bosanci rekli – bujrum, izvolite, ali budite spremni snositi posljedice”, rekao je Matić i dodao kako se boji da će posljedice trpjeti narod, a da će se vodstvo, kao i uvijek, nekako snaći.

Istaknuo je i kako je i prije nego što je postao član Europskog parlamenta bio proeuropski nastrojen, ali da je nakon tri godine u Bruxellesu još uvereniji da se Hrvatska spasila ulaskom u EU.

Ruska moć velika, može lako destabilizirati Srbiju

Govoreći o trenutnoj poziciji Srbije Jelica Minić je upozorila da svaka od stolica na kojoj Vučić pokušava sjediti, može izmaknuti u nekom trenutku.

VEZANA VIJEST U Izvan okvira o optužnicama protiv pilota: “Moguće je da Srbija samo prijeti”

Ukazala je, međutim, da je ruski utjecaj u Srbiji mnogo veći nego što se procjenjuje.

“Ta meka moć preko financiranja navijača, stranaka, medija, političkih partija, njihovih NVO-a… Oni imaju poluge koje mogu povući i ako se Srbija iznenada povuče i opredijeli za EU, posljedice bi mogle biti ozbiljne”, rekla je Minić, navodeći da bi moglo doći do destabilizacije unutar Srbije.

“Imamo iskustvo s iznenadnim dronom koji je pao blizu studentskog doma u Zagrebu. Vrlo lako je organizirati dronove, mi pričamo o rezervama – par dronova i više nemate rezerve nikakve za stanovništvo. Vi morate biti umreženi i imate oslonac, od energetike do svega ostalog, morate imati stalnu podršku na koju se možete osloniti. To Rusija Srbiji ne može osigurati”, upozorila je Minić.

