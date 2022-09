Podijeli:







Izvor: N1

Naša reporterka Mila Moralić u Strasbourgu je razgovarala sa SDP-ovim europarlamentaracem i članom Predsjedništva stranke Predragom Fredom Matićem.

Na pitanje je li izbacivanjem Viktora Gotovca iz stranke riješen problem u SDP-u, kazao je da je to teško reći.

VEZANE VIJESTI N1 doznaje: Viktor Gotovac izbačen iz SDP-a Gotovac o izbacivanju iz SDP-a: Ne žalim se, bio sam svjestan kako će završiti

“Ja nisam vidoviti Milan. Znate i sami da je naš premijer dva puta pobijedio koronu pa sad nažalost opet ima koronu. Ja mu želim brzi oporavak. Kako će biti sa SDP-om? Sigurno gore ne može biti, a može biti samo bolje. Kolega Gotovac je bio na sastanku Predsjedništva, odgovorio je na sva pitanja koja mu nisu bila postavljena, a nije odgovorio na dva ključna pitanja. Zašto je napravio to što je napravio, dva sata prije početka naše konvencije koju smo čekali tri godine i zašto o tome nije obavijestio predsjednika stranke ili bilo koga od članova Predsjedništva. To su stvari na koje nije imao odgovor. Naravno da nije imao i to je presudio da smo odlučili tako kako smo odlučili”, kazao je Matić.

Nada se, kaže, da neće biti još pobunjenika u stranci.

“Da bismo napravili nekakav rezultat i da bi pomogli Hrvatskoj pod ovom nesposobnom i lopovskom vlašću, SDP mora biti jak. Ali ako nam mangupi iz vlastitih redova prave probleme, stranka mora biti čvrsta i dosljedna”, rekao je.

Upitan ima li Grbin kontrolu u stranci, odgovara:

“Ja se nadam da da, iako je to teška riječ. U SDP-u nikad nije postojala kontrola, postojala je suradnja. Oni koji ne žele surađivati i ne mogu, a prije svega neće surađivati, takvi nam ne trebaju”.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.