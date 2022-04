Maskama je ‘odzvonilo’: Hoće li uskoro doći kraj i pandemiji?

Podijeli:







Izvor: JUSTIN SULLIVAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Hrvatska ljekarička komora objavila je da i nakon ukidanja većine epidemioloških mjera u ljekarnama ostaje na snazi obaveza nošenja maski za zaposlenike i korisnike usluga. Također, Nacionalni stožer civilne zaštite donio je odluku da od ponoći obaveza nošenja maski ostaje samo za zaposlenike i pacijente u zdravstvenom sustavu te za zaposlene u ustanovama socijalne skrbi koje pružaju usluge smještaja za starije osobe i osobe s invaliditetom, kao i za posjetitelje korisnicima tih usluga. Odahnuli su svi oni gdje maske više nisu nužne i gdje popuštaju i druge mjere.

Djeca nestrpljivo računaju dane do odlaska na izlet. Popuštanje mjera u vrtićima jedva su dočekali pa se konačno mogu vratiti rutinama i starim aktivnostima – napuštanju vrtićkih prostojia i odlasku na izlet u prirodu.

“Jedva čekam da idem u muzej, u kino”, “Veselim se otić opet u muzej i neka kazališta i tako”, “Opet u muzej i na lutkice i u Krapinu. Vode nas tete”, veselo nam priznaju djeca iz vrtića Pipi duga čarapa.

Posjetiti sva ta mjesta s tetama i prijateljima iz vrtića – sada im je najveća želja, a ona će im se uskoro i ostvariti. Nakon više od dvije godine, od prvih minuta subote, bit ćemo nadomak starom normalnom pa njihove odgajateljice od sutra planiraju nove aktivnosti.

“Ono što se mijenja je to da ćemo napokon moći ići na izlete, u kazalište, u muzeje – to je nešto što djeca jako vole i prije smo prakticirali na mjesečnoj bazi, a malo nas je korona tu zaustavila pa ćemo sad ponovno krenuti. Moći ćemo isto imati suradnju s roditeljima da mogu doći i da imamo radionicu s njima da se družimo. Taj segment smo isto morali izostaviti pa sada i to vraćamo”, kaže odgajateljica Kristina Šaronja.

Epidemiološkim mjerama i maskama na hodnicima odzvonilo je i u osnovnim i srednjim školama, ali i na fakultetu. A slobodno ćemo ih moći skinuti i kad se vozimo javnim prijevozom. U situacijama kada ima puno ljudi, njihovo nošenje bit će preporuka, ali ne i obveza.

Pitali smo građane planiraju li oni ipak nastaviti maske na nekim mjestima.

“U ovim zatvorenim prostorijama, ja bih preporučio da ljudi ipak maske imaju. Zbog osobne sigurnosti”, kazao nam je jedan sugovornik.

“Ali stavljam svugdje, i u tramvaj kad idem i u sve zatvorene ustanove”, kazala je naša druga sugovornica, dodajući da će nastaviti tako i dalje.

“Možda ću metnut ako je puno ljudi, držim ju sa sobom i nosim”, kazala nam je još jedna gospođa.

Ipak ima i onih koji misle suprotno.

“Maske nisam nosio ni do sada, posljedice nisu bile nikakve”, rekao nam je jedan mladić.

Osim što su građani takve promijene spremno pozdravili, od ponoći će moći odahnuti i ugostitelji. Dosadašnja ograničenja praznila su kafiće, restorane i klubove. Sada će – umjesto centimetara razmaka među posjetiteljima, moći zbrajati veće račune.

“Nećemo morat nosit maske, bilo je jako zahtjevno raditi s njima, pogotovo u ljetnim danima, kako su sparine i vrućina, tako je i nama bilo teško disat – zapamtit narudžbe, koncentracija… Produžit će se radno vrijeme restorana, moći ćemo duže radit”, kazao nam je Patrik Prlić, koji u jednom ugostiteljskom objektu radi kao konobar.

Po ulasku u crkvu, ovdje gdje se sada nalazi dezinficijens, prije pandemije i svih mjera – nalazila se sveta voda. Iako je sigurno da nam od ponoći maske sigurno neće trebati, o tome hoće li se ovdje ponovno nalaziti sveta voda i hoće li vjernici tijekom misnog slavlja moći pružati ruke jedni drugima, iz HBK rekli su nam da takve odluke tenutno razmatraju a više informacija imat će do nedjelje.

Ipak – koroni još službeno nije došao kraj. Za sada, o ukidanju stanja epidemije, stožer samo razmišlja.

