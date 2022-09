Marušić o istrazi nesreće: Sve treba uzeti u obzir, pa i mogućnost sabotaže

Podijeli:







Izvor: N1

Stručnjak za sigurnost u prometu Željko Marušić u Dnevniku N1 komentirao je tešku nesreću u kojem je putnički vlak naletio na teretni nedaleko od Novske. Rekao je da je važno provesti temeljitu istragu pa se tek onda može govoriti o odgovornosti.

“Istraga će pokazati uzroke nesreće, u to sumnjam. Kad smo sve ovo čuli, košmar kontradiktornih informacija, kad se vidi brzina skretanja priče na krivnju strojovođe, to je protiv svih pravila. U istrazi je prvo pravilo da sve treba uključiti. Treba uzeti u obzir i mogućnost sabotaže. To je pravilo u istragama – sve treba uzeti u obzir – je li strojovođa namjerno ili slučajno nešto napravio, ništa se ne može isključiti. Svaka nesreća treba prvu najvažniju fazu – osiguranje mjesta nesreće i svih dokaza. Mislim da je sad već to kompromitirano”, rekao je Željko Marušić i napomenuo da se ništa ne smije isključiti niti prejudicirati.

Komentirajući izjavu predsjednika Sindikata strojovođa koji je rekao da istragu vode ljudi koji ne poznaju sustav, Marušić je istaknuo:

“Teško mi je to komentirati. Treba i to uzeti ozbiljno. Nisam siguran da će istraga biti napravljena cjelovito. Žao mi je što se ovako sve svalilo na poginulog strojovođu koji je po mnogim indicijama bio stručan i častan.”

O stanju u HŽ-u rekao je: “Problem je povezan s manjkom radne snage, da voze i po 20 sati u komadu. To je velik problem. U željeznice se ulagalo, ali su ulaganja bila neučinkovita, pogrešna i netransparentna. Treba resetirati cijeli sustav. Dobro je što je sustav toliko loš da praktički treba početi od nule.”

Prokomentirao je i političku odgovornost: “Možemo govoriti o odgovornosti svih vlada koje su zapustile željeznice. Ovo loše stanje nije posljedica ove vlade. Postoji politička odgovornost, ali je ovo prilika da se željeznice repozicioniraju.”

