Izvor: N1

Saborska zastupnica Reformista Natalija Martinčević u Novom danu govorila je o budućem djelovanju svoje stranke koja je izašla iz vladajuće koalicije.

“I dosad smo glasali na način na koji smo smatrali da treba glasati. Činjenica je da smo u većini podržavali odluke Vlade. Međutim, na nekoliko ozbiljnih točaka glasali smo protiv. Kroz naše prisustvo u koaliciji pokušavali smo mijenjati smjer u pregovorima i dogovorima prije. Nakon dvije godine došli smo do točke da su nedovoljni pomaci u načinu na koji HDZ upravlja državom i apsolutno se zanemaruje regija sjevera. Danas ću glasati kao i oporba”, kazala je Martinčević.

Ističe da su Reformisti stranka koja ne maše ideološkim zastavama, nego prvenstveno predstavljaju građane sjevera.

“Izašli smo samostalno na izbore, dobili smo naš mandat i njime možemo upravljati kako želimo. Žetončići se odnose na one koji izađu na izbore na listama jedne stranke i onda s te liste pređu na listu druge stranke”, kazala je Martinčević.

Najavila je i da će se odsad više baviti i temom reproduktivnog zdravlja žena. “I dok smo bili dio vladajuće koalicije, podržali smo inicijativu da se ide u promjene Ustava kako bi se ženama omogućilo slobodno pravo na odlučivanje o rađanju i da država osigura sve potrebno da se zaštite. Na tome ćemo sada inzistirati kod promjene Ustava”, kazala je Martinčević dodajući da je jedini način za to referendum.

“Moramo biti potpuno jasni, HDZ to neće dozvoliti. Jedan ozbiljan dio HDZ-ovog biračkog tijela jest da se to pravo osigura, onaj rigidni dio HDZ-ove desnije nije, a HDZ si ne može dozvoliti da izgubi taj dio birača. Mi ćemo zato podržati inicijativu da se to pitanje riješi referendumom”, dodala je.

Komentirajući loše demografske trendove, kazala je da je Vlada upravo ta koja ima sve instrumente da zaustavi odlazak ljudi. “Plaće su najvažniji segment, ali s druge strane, puno njih ne stavlja pitanje kvalitete života na prvo mjesto nego osjećaj da ne žive u državi jednakih šansi. Ljudi se osjećaju kao da ih se kontinuirano vara, pljačka…”, rekla je Martinčević.

Vezano uz pljačku INA-e, rekla je da je apsolutno HERA odgovorna. “Čak ni vladajući nisu prihvatili njihovo izvješće”, rekla je pa nastavila: “Oporba je ta koja je treba vršiti pritisak i na Vladu i na institucije da rade svoj posao. Te afere se otvaraju na dnevnoj bazi. Posao oporbe je da na njih upozorava.”

Rekla je da oporba u ovom trenutku nema lidera, a upitana jesu li to možda Mostov Nikola Grmoja ili SDP-ov Peđa Grbin, odgovorila je da zasigurno nije Grmoja.

“Bez obzira kako se nekada njihovi istupi činili, Most je desnica. To je sasvim suprotno i po načinu, i po populizmu, i po demagogiji i uopće prema njihovim razmišljanjima, od nas Reformista”, kazala je.

Poručuje da treba razmišljati o zajedničkom nastupu stranaka centra i ljevice za iduće izbore. “To je možda prilika da se prekine ova kontinuirana HDZ-ova vladavina”, kazala je.

