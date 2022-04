Podijeli:







Izvor: N1

Dragan Markovina, kolumnist Telegrama, za N1 Newsroom komentirao je krizu vlasti u Splitu, presudu za ratni zločin u Lori te rekonstrukciju Vlade koja se priprema.

Markovina kaže da Vice Mihanović evidentno želi opet biti kandidat za gradonačelnika Splita, ali on smatra da HDZ-u ne bi bilo pametno kandidirati ga.

“Nije mi jasno zašto uoči prošlih izbora Andro Krstulović Opara nije ponovno kandidiran jer jedino on ima realne izglede da pobijedi Ivicu Puljka”, rekao je Markovina.

Smatra da HDZ nema pravog kandidata za Split.

vezane vijesti I HDZ-ovac je prijetio novinaru; Mihanović: Dovoljno nacionalno da nije splitsko Puljak: HDZ će pronaći bilo što da ne raspuste Gradsko vijeće. To su kukavice

“Mislim da taj evidentni plagijat njegovog doktorata nije Mihanoviću previše naškodio. Naškodio mu je njegov nastup, pojava, imidž, puno uvjerljiviji protukandidat. Da tog doktorata i nema, ne znam kako bi se raspoloženje javnosti popravilo toliko u ovih nekoliko mjeseci. On je ozbiljno poražen na prošlim izborima”, rekao je Markovina.

Na pitanje hoće li se ovako drastičan potez Ivici Puljku isplatiti, Markovina kaže da je u razgovoru s ljudima u Splitu dobio dojam da će Puljak potvrditi svoju podršku.

“Svi s kojima sam razgovarao, a koji su glasali na prošlim izborima za Ivicu Puljka i Bojana Ivoševića, nisu promijenili mišljenje. Ako HDZ ne izmisli nekog ultra poznatog kandidata, ne vidim nikog drugog, osim Opare koji je već bio gradonačelnik, da bi imao realne šanse pobijediti”, kazao je Markovina.

Na pitanje u čemu je tajna Bojana Ivoševića, Markovina je kazao da misli da ga Puljak treba za “ratove” s privilegiranim ljudima u Splitu.

“Split je jedna sredina koja je jako nezadovoljna ljudima koje su birali za gradonačelnika pa niti jedan gradonačelnik ne da nije ponovio mandat, nego nije niti ušao u drugi krug. Ljudi u Splitu su zasićeni lokalnom politikom i žele neku radikalnu promjenu. Bojan je došao kao aktivist i ljudi vide da se splitski pazar nije desetljećima uređivao, on je imao snage da to napravi, imao je snage da počisti istočnu obalu. Ljudi vide da se netko imao snage uhvatiti se u koštac s ljudima koji su imali razne sitne privilegije”, rekao je.

vezana vijest Zbog zločina u Lori Duiću 8 i pol, Bunguru 4 godine i 10 mjeseci zatvora

Presuda za Loru

“Cijeli grad zna da su se ti ljudi tamo mučili i neki ubijeni. To je jedan tužni užas pravosuđa, što zapravo nije do pravosuđa nego do političke volje. Taj užas u samom centru grada nad vlastitim sugrađanima i nekima koji su zarobljeni, to je davno trebalo biti istraženo i presuđeno”, rekao je Markovina.

Rekonstrukcija Vlade

Vezano uz rekonstrukciju Vlade, rekao je da se događa isto kao i u Splitu.

“Stranka, koja je suštinski stranka vlasti, više nema kadrova da popuni Vladu, a u Splitu nema kandidata za gradonačelnika. Problem je što nema ljudi niti u drugoj najjačoj stranci. Plenković će sigurno doći do kraja mandata kako god proveo tu rekonstrukciju, ali imamo jednu političku pat poziciju u kojoj imamo jednaku nemoć HDZ-a i SDP-a, te fokusiranost Možemo! na Zagreb”, kazao je.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.