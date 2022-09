Marko Milić: Šest mjeseci za pripremu novog modela upravljanja Inom

Podijeli:







Glasnogovornik Vlade Republike Hrvatske Marko Milić bio je gost Pressinga s Ilijom Jandrićem.

Na pitanja o svom poslu, Milić kaže kako je uvijek dostupan za medije i odgovaranje na pitanja o aktualnostima te da je posao jako stresan. “To je jedna odgovorna dužnost, morate osigurati dostupnost informacija javnosti i medijima, što je naša dužnost s obzirom na to da obavljamo odgovorne zadaće u Vladi Republike Hrvatske”, kaže.

“Već sam više od četiri godine tu, nema radnog vremena, to je tako kad ste dužnosnik, jednostavno,. Iako uvijek ljudi koji su izvan politke gledaju na politiku s određenom skepsom, s određenim predrasudama, posao dužnosnika, pogotovo danas… Mi smo Vlada koja se u proteklih šest godina susrela s nizom kriza, praktički smo cijelo vrijeme imali krizno upravljanje državom, naravno da to posao čini izrazito stresnim, ali to je jedna odgovorna društvena uloga koju činimo za boljitak Hrvatske, ne za svoje dobro, nego za opće dobro i taj teret moramo nositi, nimalo žalovati i raditi predano dalje za dobrobit Hrvastke i to ćemo činiti do kraja mandata za koji je ova Vlada i HDZ, kojem pripadam, dobili povjerenje”, govori.

Govoreći o suradnji s predsjednikom Vlade Andrejem Plenkovićem kaže: “Premijera poznajem jako dugo, surađujem s njim još otkad je bio zastupnik u Hrvatskom saboru nakon izbora 2011. pa smo imali suradnju dok je bio zastupnik u Europskom parlamentu, ja sam tada paralelno radio i studirao Pravni fakultet u Zagrebu, ali kasnije kad je postao predsjednik Vlade dobio sam njepov poziv da postanem glasnogovornik Vlade. Dugi niz godina ga poznajem, imamo jednu razinu povjerenja gdje si možemo sve reći iskreno, inače je on čovjek koji je uključiv, saslušat će druga mišljenje, kad vidi probvlem rješavat će ga na način da uključi sve dionike i da nitko ne ostane po strani.”

Što se tiče dnevnopolitičkih tema, Milić kaže kako su vladajući spremni za aktualac sutra te da je oporba imala priliku imati aktualac i ranije. “Očito je njihova taština prevladala pa su baš sutra htjeli s premijerom”, kaže.

Afera u VSOA-i

“Po članku 66. Zakona o sigurnosnom obavještajnom sustavu, ministar je taj koji predlaže, a na njima je da se dogovore i dogovorit će se”, kaže Milić na pitanja o aferi u VSOA-i.

“Dogovor se mora postići na razini predsjednik Vlade – predsjednik Republike. Postiago se dogovor i oko ravnatelja Ureda Vijeća za nacionalnu sigurnost, postignut će se dogovor i oko nasljednika general-bojnika Kindera”, dodaje Milić objašnjavajući da će Kinder biti smijenjen onog trenutka kad se nađe zamjena za njega.

“Premijer, kao što je i najavio, je po povratku s Opće skupštine UN-a proučio izvješće ureda Vijeća za nacionalnu sigurnost koje se tiče stručnog nadzora koji je proveden nad VSOA-om i tu je utvrđen niz nepravilnosti koje se ne tiču nužno osobno Kindera, ali se tiču sustava upravljanja VSOA-om. S te strane nemate puno drugog izbora i premijer je pozvao Kindera, koji je izniman profesionalac, čovjek bez mrlje u karijeri… On je pozvan na razgovor s nadležnim ministrima, razgovor je obavljen, on je svjestan i svoje uloge i svoje odgovornosti. Ponavljam to ne znači nužno da je on osobno odgovoran za neke nezakonitosti, ali on je čelnik tog sustava, naravno nema zamjenika i to je sada faktor koji utječe da će ostati na dužnosti dok se ne nađe zamjena i postupak će se provesti sukladno zakonu. Vama je poznat i jasan stav Vlade da svi počintelji nezakonitosti trebaju odgovorati, sada je nadležnim tijelima da provedu radnje koje trebaju provesti”, kaže.

Milić se osvrnuo i na resor obrane, rekavši da je iza ministra Damira Krstičevića, kao i za sadašenjeg ministra Marija Banožića, bilo puno halabuke. “Ovo je važan resor i izaziva pažnju javnosti, ali mi imamo rezultate i vidljive projekte”, kaže Milić dodajući kako ulaganje u vojsku i obranu nikad nije bilo veće. Podsjeća i kako su ogromna sredstva uložena u kopnenu vojsku, nabavku black hawkova, kao i materijalni položaj vojnika. Spomenuo je i nabavku vojnih aviona Rafale za koju kaže da će potpuno drugačije pozicionirati Hrvatsku na karti Europe pa i svijeta. Ova Vlada nastavit će ulagati u vojsku, tvrdi Milić.

Agresija na Ukrajinu

Kada je krajem veljače počela ruska agresija na Ukrajinu, predsjednik Vlade predložio je predsjedniku Republike da sazove Vijeće za nacionalnu sigurnost. “On je to odbio učiniti. Nije na nama da skačemo na svaki mig i sastajemo se oko takvih pitanja, pogotovo oko situacije s Kinderom koja je vrlo jasna”, kaže.

Milić dodatno objašnjava situaciju s Kinderom time da je riječ o jednom čovjeku koju je vezan za konkretnu funkciju i tu će se postići rješenje.

Afera u Ini

Premijer je već nekoliko dana po izbijanju najnovije afere u Ini jasno zatražio odgovornost cijele Uprave. Mađarski članovi Uprave shvatili su teret odgovornosti i povukli se pod pritiskom, a hrvatski članovi nisu postupili tako. Još gore, nisu se ni oglasili u ovih nekoliko tjedana.

“Imamo jednu navalu medijskog interesa za ovu aferu i niz odgovra koji se traže. Kako se moglo dogoditi da takav novac iscuri van, da se tako prodaje plin – jednima za ovu cijenu drugima za drugu i to pogotovo u ovakvoj energetskoj krizi kojoj svjedočimo i sva pitanja idu na Vladu, a Uprava koja je odgovorna za poslovanje kompanije šuti, ta činjenica za nas je već neprihvatljiva”, kaže Milić.

vezane vijesti Bačić: Hrvatski članovi uprave Ine neće dobiti otpremninu Vlada kao trećeg člana Uprave Ine predložila Marina Zovka

“Oni neće dobiti otpremnine, ne vjerujem da imaju temelja za tužbe, Nadzorni odbor će sutra razriješiti članove Uprave i potvrditi nove koje je Vlada predložila”, kaže Milić objašnjavajući da je to pitanja i morala. “Ako je premijer zatražio odgovornost cijele Uprave, onda su hrvatski članovi Uprave trebali reagirati. To je pitanje morala, profesionalnog digniteta, zašto to nisu učinili, to je pitanje za njih. Vlada je reagirala”, govori Milić.

“Novi članovi Uprave dobiti će mandate na šest mjeseci, trebat će napraviti screening u kompaniji kako bismo smo mogli prirpemiti teren za razgovore s mađarskom stranom oko promjene modela upravljanja, to je njihov primarni zadatak, to je neki prvi korak”, kaže i dodaje kako se energetska kompanija takvog kalibra nikada ne bi išla privatizirati da je bilo do Andreja Plenkovića. “Kada vidimo danas što znači energetska kriza i što znači državi da se može osloniti na HEP, koja je u državnom vlasništvu i da može iznijeti teret krize koja je velikih razmjera da građani, poduzetnici, javne institucije i sve službe plaćaju cijenu struje daleko ispod nabavne cijene koju HEP ima… Da je do Ine pitanje je bi li se ova afera ikad otkrila. Država ne samo da je je otkrila svojim mehanizmima, nego novci nisu nestali, pljačka je spriječena, otuđena sredstva su na sigurnom”, kaže.

Što se tiče optužbi za korupciju, Milić kaže kako ne pristaju na kolektivnu krivnju. “Stranka je osuđena za korupciju zbog radnji pojedinaca, ne zbog kolektivne krađe”, kaže.

“Kada se sve afere otkrivaju, naša je politika jasna, nema nedodirljivih, politika ove vlade je nulta tolerancija na korupciju, svaka nezakonita radnja ima ime i prezime”, kaže.

Vladin paket mjera

Milić objašnjava kako kriza s kojom se suočavamo nije uzrokovana hrvatskim tržištem nego je globalna i uzrokovali su je brojni vanjski faktori. “Hrvatska ima jedan od najsnažnijih paketa pomoći u odnosu na druge zemlje”, rekao je Milić.

“Što se tiče cijene proizvoda, mi smo mjesecima imali pritisak medija i javnosti zašto Vlada ne limitira cijene proizvoda. To je dijelom možda bilo potaknuto time da je Vlada 2020. i u travanjskom paketu 2022. snizila porezne stope. Prvo na 13 posto, a onda na pet posto za hranu i druge proizvode. Ne znam je li tako veliko smanjenje porezne stope ikad, kad je riječ o PDV-u, pratilo smanjenje cijena na policama”, kaže.

Popis stanovništva

“Popis je dobro proveden, prvi put bio je digitalan i radio se u nikad težim uvjetima, u pandemiji koronavirusa. Treba pohvaliti rad DZS-a i popisivača”, kaže.

Narednih dana ponovno će se izaći s podacima o vjerskoj pripadnosti kako bi se otklonile dileme da je nešto krivo, navodi Milić dodajući kako se podatke obrađivalo novom metodologijom te da nije u pitanju nikakve greška.

Što se tiče situacije u Vukovaru, glasnogovornik Vlade kaže kako Ivan Penava zlorabi temu manjina zbog vlastite političke egzistencije te ga ne može promatrati kao razumnog političara. “Podaci popisa su točno za Vukovar i sve druge gradove”, kaže.

Optužnice iz Srbije

“Procesuiranje ratnih zločina nema državljanstvo niti počinitelja niti žrtve. Nije istina da Hrvatsku to ne zanima. Ta optužnica za nas pravno ne postoji, piloti mogu biti sigurni. Srbija se mora suočiti sa svojom prošlošću i s politikom koju danas vodi, a to je da nije na pravoj strani povijesti”, kaže Milić govoreći o optužnicama protiv hrvatskih pilota zbog navodnog ratnog zločina na Petrovačkoj cesti.

Izbori u BiH

“Ne mogu razumjeti da bošnjačke političke elite mogu učinti takve greške. Ako se četvrti put izabere Komšić, ako se Hrvate izbaci iz federalne vlade, onda to nije stvar da su samo Hrvati marginalizarini, nego to je to loše za cijelu BiH. Nama je u interesu stabilna, demokratska BiH”, zaključuje.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.