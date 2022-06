Marinović: Nemam sumnje da je bila riječ o trgovini organima na Rebru

Podijeli:







U Newsroomu je gostovala Lovorka Marinović, konzultantica za migracije i stručnjakinja s dugogodišnjim iskustvom u tom području. Komentirala je sumnjive slučajeve transplantacija u KBC-u Zagreb iz 2019. godine.

“Odmah sam shvatila da je priča jako komplicirana i slojevita. Kao i u svemu do sada, zahvalni smo novinarima, koji ponovno otkrivaju ove priče”, rekla je.

Inspekcija ministarstva zdravstva utvrdila je da su u bolnici zanemareni indikatori koji upućuju na trgovanje organima, a kako navodi Marinović, jedan od glavnih indikatora je motiv za darivanje organa.

“U ovim slučajevima to očito nije bio altruizam i želja da se pomogne nekome, već se povezuje s njihovim siromaštvom i financijskom neovisnošću. Prevedeno na običan jezik, to znači da je vjerojatno između darovatelja i primatelja postojao posrednik koji je to dogovorio te da se radi o dogovorenoj prodaji organa”, rekla je.

Pita se kako je moguće da se takva operacija provede u velikoj instituciji kao što je KBC Zagreb.

“Iz izjava osoba iz zdravstva rečeno je da bolnica Merkur nema odjel psihijatrije potreban kako bi obavila vještačenje. Međutim, to nije točno jer je napravljeno vještačenje uz pomoć psihijatrije s Rebra. Čudno je i kolikom se brzinom to sve odvijalo. Oba slučaja su primljeni kao hitni slučajevi i operirani su u roku od tjedan dana. Iz iskaza pacijenata vidljive su određene sumnje. primjerice, nisu se ni sa kim družili niti razgovarali u bolnici”, rekla je Marinović.

Kako navodi, ostaje vrlo sumnjivo i to što drugi davatelj nije govorio hrvatskim jezikom, već isključivo albanski, a prevoditelj mu je bio primatelj organa.

“Slučaj nije transparentan, a jedan od bitnih elemenata je da sve mora biti vrlo transparentno. Institucije su ovdje potpuno zanemarile interes javnosti. Ovo je prvi slučaj trgovanja organima u Hrvatskoj i on će ući u povijest. Svi indikatori mi ukazuju na to i nemam sumnje da je bila riječ o tome”, rekla je.

Tvrdi da ovaj problem nastaje jer nema dovoljno legalnih izvora organa kako bi se izvršile transplantacije.

