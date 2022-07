Podijeli:







Izvor: N1/Ivan Hrstić

Novinar 24 sata Ivan Pandžić komentirao je u Novom danu aktualne teme.

Govoreći o ostavci Zdravka Marića, Pandžić kaže kako je premijer jučer pokušao sve predstaviti kao “divno”, ali da je ipak riječ o dubljim problemima i da to sve traje već dvije godine. “Nije to bilo tako idealno. Jedan njegov suradnik kaže da se vrtimo u krug, prije dvije godine je bio Uljanik i tad je bio na pragu odlaska. Sad smo u Brodosplitu. Nije napravljeno ono što je Marić mislio da treba napraviti. Tu je i stalni pritisak i centralizacija ove Vlade u uredu premijera, Mariću se određivalo kome smije dati intervju… Tu su i ostali slabi ministri. Tu su silne rekonstrukcije, spajanja i razdvajanja. Horvat uhićen, Ćorić otišao… Već dugo vremena je govorio da mu je puna kapa. On je tajanstven, neće ni danas reći zašto odlazi, zahvalit će se i otići. On ne planira u politiku ni u Sabor, odmorit će se, ima pravo na 6+6 i onda krenuti u privatni biznis”, govori Pandžić spominjući i kako su iz rovinjskog Adrisa novinarima rekli kako se nisu dogovorili s Marićem da dođe raditi za njih.

“Činjenica je da je Marić izuzetno osjetljiv na kritike, iako to nije pokazivao. On je prilično dobar financijaš, konkretan, a što se tiče tog noćenja i preispitivanja kome je HBOR dao kredite, on je rekao da to radi Uprava, a on je predsjednik NO-a. On se u nekim stvarima izuzeo, a vidjeli smo da je Žalac pritiskala članove NO-a, a za njega nema takvih dokaza. Njemu je to jako išlo na živce, nikako nije mogao shvatiti da javnost ima pravo propitivati”, govori Pandžić.

U Plenkovićevim vladama sve je koncentrirano na lik i djelo premijera i sve odluke moraju proći Ured premijera. “To je prilično iritantno za nekog tko želi raditi”, kaže novinar dodajući da je čovjek mora biti dio tima, ali da bi Marić ostao da je mogao doživjeti puniju afirmaciju svog rada.

“Marić je dao otkaz, a Plenković je poslodavac. Kaže da ga nije pokušao zadržati, ali je. Ministri odlaze. Ta zasićenost i apatija, vidjelo se i prije onih istraga. I Aladrović je bio sretan kad je otišao, i na Ćoriću se vidjelo olakšanje. Ne bi to trebalo biti tako. Ali vidi se da je taj elan znatno pao, to je Marić jučer i rekao, da nema više elana”, kaže Pandžić pitajući se je li moguće da u tvrtci nešto ne štima ako zaposleni gube elan.

Marićev nasljednik

Što se tiče Marićevog nasljednika, Pandžić kaže kako “znamo da je stručan na teorijskoj razini”.

“Vidjet ćemo kakav će imati autoritet. Ministar financija nekad mora ostalima reći ‘ne može’. Marić je to imao, bio je tu od početka i znao je to reći. Autoritet Primorca će uglavnom ovisiti od premijera. Nadamo se da će odgovarati na pitanja i da neće biti jedan od onih koji se zatvori kad uđu u Vladu”, govori.

“Prilično je nebulozan taj zahtjev za uklanjanje tekstova”, kaže Pandžić govoreći o zahtjevu novog ministra i njegove supruge da mediji uklanjaju tekstove o njihovom cijepljenju preko reda.

Primorac nije stranački čovjek, ali Pandžić kaže: “On kao da je u HDZ-u.”

Premijer želi pomladiti stranku, smatra Pandžić i dodaje kako zbog toga što premijer bira ljude koji će mu biti apsolutno lojalni i neće se baviti stranačkim stvarima dolazi do sukoba. “Vidimo da je gospođa Tramišak na ledu, a ona je iz stranke, ali iz struje koja nije prmeijerova nego Anušićeva. Kad uspordite s Gabrijelom Žalac, a ona nema afera, ona kao da ne postoji”, govori Pandžić.

