Marić: Pobjeda Komšića nije bila upitna, zato je Čović i kandidirao Krišto

Politička analitičarka Ivana Marić gostovala je u N1 studiju uživo i analizirala izbore u BiH.

“Očekivana je pobjeda Željka Komšića za člana Predsjedništva kao Hrvata, to nije upitno i zato je Čović i kandidirao Borjanu Krišto, a da on ne bude kandidat na izborima. Iznenađuje poraz Bakira Izetbegovića, a pobjeda Denisa Bećirovića koji je ostvario veliku prednost. To je pokazatelj da takva politika više nije toliko plodonosna u BiH, politika razaranja, podizanja nacionalnih tenzija, širenje straha, sve što je SDA pokazao”, rekla je Marić.

Upitnim je ocijenila izbor za predsjednika Republike Srpske, gdje se vodi žestoka bitka, a iz stožera i Milorada Dodika i Jelene Tribić proglasili su pobjedu, iako još uvijek nisu prebrojani svi glasovi.

Očita je i sumnja u malverzacije oko rezultata u Republici Srpskoj. “To pokazuje koliko je Dodik i SNSD očajan i koliko moraju dobiti izbore. Ranije su mogli dobiti izbore i bez tako vidnih prevara, sad vidimo da je to mnogo primjetnije i da je velika panika u njihovim redovima. Za Dodika je poražavajuće i to što je Željka Cvijanović ostvarila znatno veću prednost u odnosu na Mirka Šarovića, nego on u odnosu na Jelenu Trivić i to će uzdrmati i njegovu poziciju u stranci. Moguće je i da će se nešto izmijeniti i ispravna je odluka da dovedu u pitanje i provjere određene biračke spiskove”, rekla je Marić.

Vidimo da je Dodik na neki način već poražen, a njegova se politika pokazala da nije više vodeća i ljudi žele neke nove mlade ljude i novu politiku koja je utjelovljena na Jeleni Trivić, dodala je analitičarka.

Što se tiče sumnji u malverzacije i izborne prevare, Marić je rekla da će detaljna analiza pokazati gdje su listići nevažeći. “Postoji postotak koji je normalan da listići budu nevažeći, a tako veliki postotak nevažećih listića, kakav je zabilježen, znači da je vjerojatno neka izborna prijevara. Bit će zanimljivo vidjeti je li na listićima prekrižena samo Jelena Trivić ili i još netko, a bit će zanimljivo vidjeti i gdje je to bilo, odnosno ako je na nekoliko biračkih mjesta, a ne diljem Republike Srpske, onda je očito da se radi o izbornim prevarama. Ako su ravnomjerno raspoređeni, u što čisto sumnjam, moguće je da su drugi razlozi u pitanju. Vjerujem da PDP neće dozvoliti da to ovako prođe i sigurno će se to provjeravati”, rekla je Marić.

Što se tiče odluke visokog predstavnika Christiana Schmidta, koji je po zatvaranju birališta objavio izmjene Izbornog zakona, Marić je rekla da je Schmidt shvatio da je to jedini način kako to može napraviti, jer političari u BiH često prave predstave za javnost. “Ove odluke nisu bile iznenađenje za same stranke, jer je Schmidt rekao da se ranije čuo s njima. Ove odluke bile su iznenađenje za građane”, rekla je Marić, dodavši da je sustav i izbora i glasanja u BiH ionako već poprilično kompliciran.

