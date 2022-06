Marić otkrio koliko je državi ostalo da smanji trošarine na gorivo na minimum

Podijeli:







Izvor: N1

Vlada je jutros na telefonskoj sjednici donijela nove mjere vezane uz cijene goriva.

“Jako puno toga razmatramo, analiziramo, puno toga je na stolu”, rekao je ministar financija Zdravko Marić.

VEZANA VIJEST Plenković: Fiksiramo cijene goriva na svim pumpama osim na autocestama

“Malo jesmo, malo nismo zabrinuti, malo nekoga pohvalimo, malo ne. Što se tiče države, 37 lipa je preostalo do minimalne trošarine na benzin i 19 lipa na dizel. To je ono što je ostalo do minimalne razine. Što se tiče same strukture, ovakva mjera sigurno ima svoje reperkusije, kako na velike, organiziranije, tako i na one manje. Ova je mjera definirana na dva tjedna, što će se dalje događati, vidjet ćemo”, rekao je Marić.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.