Što je Marić rekao na oproštaju? “Nisam siguran da će mi javnost vjerovati…”

Izvor: N1

Zdravko Marić, ministar financija i potpredsjednik Vlade u ostavci, vrlo se emotivno oprostio sa svojim kolegama i suradnicima u Ministarstvu financija.

Da odlazi s dužnosti u Vladi, kako doznaje Jutarnji list, rekao im je ovaj ponedjeljak kada je sazvao kolegij, uz molbu da s time ne izlaze u medije, ali i napomenu da je o tome već davno prije razgovarao s premijerom Andrejem Plenkovićem. Zdravko Marić svojim je suradnicima i kolegama rekao da je s premijerom dogovorio da je, kad postigne određene ciljeve, a to su u ovom trenutku ulazak u eurozonu, sređene financije i podizanje kreditnog rejtinga, vrijeme da napusti Banske dvore.

“Malo nas je sve to zateklo. Možda nije najsretniji tajming, možda bi bolje bilo da je to napravio najesen, ali očito je bio takav dogovor s premijerom. On je dosta emotivno govorio na sastanku u ponedjeljak”, rekao je Jutarnjem neslužbeno jedan sugovornik iz Ministarstva financija.

U tom emotivnom razgovoru, u kojem je Marić govorio da mu je žao što se oprašta sa suradnicima, s kojima je sve ove godine radio, te da je i rezultat postignut zahvaljujući svima njima, Marić je samoinicijativno, a da ga nitko to nije pitao, naglasio da u ovom trenutku nema rezervnu opciju, odnosno da ne zna gdje će dalje, a da njegov odlazak nije neka nova priča, da se to odavno “kuhalo”.

“Rekao je i da nije siguran da će mu baš javnost vjerovati, ali da je tako. Nisu mu tekle riječi lagano”, rekao je sugovornik Jutarnjeg.

Napominje da nije siguran odlazi li Marić zbog toga što mu je dosta svega, odnosno što je morao odgovarati na neke afere koje su ga stizale, ali vjeruje i da mu se “nakupilo” svega pomalo. “Obično tako stručnog ministra počnete hvaliti kada ode, a kada je na dužnosti napravi se sve da se dezavuira njegov rad. Nakupilo se vjerojatno svega”, zaključuje sugovornik Jutarnjeg lista.

