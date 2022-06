Podijeli:







Izvor: N1

Ministar financija Zdravko Marić boravio je s obitelji u lipnju 2019. godine u luksuznom hotelu Bellevue u Malom Lošinju.

Smještaj za dvije odrasle osobe i dvoje djece tada je, otkriva portal Oštro, platio 291,20 eura (2153 kuna) za noć, što predstavlja znatno nižu od uobičajene za to razdoblje u godini, navode.

Veliki popust može predstavljati i nedopušteni dar. Potkraj ožujka Povjerenstvo za sukob interesa otvorilo je predmet protiv Marića kako bi ispitalo okolnosti njegova boravka u hotelu Bellevue, potvrdili su za Oštro.

“U suvremenom hotelu raskošno dizajniranog enterijera, vrhunske spa ponude i signature koktela oblikovane za uživanje u životu”, kako se reklamira Bellevue, ministar je boravio o vlastitu trošku. Potvrdio je to i portalu Net.hr, koji je prvi u ožujku ove godine izvijestio o Marićevu boravku u jednom od luksuznijih hotela grupacije Jadranka d. d. o čijim je vlasničkim odnosima Oštro pisao u više navrata.

Iz Ministarstva su i Oštru potvrdili kako je Marić boravio u hotelu o svom trošku. Zatražili su i račun za boravak, no ministar ga nije želio dati javnosti na uvid.

Marić boravio u suite-apartmanu

Ministarstvo financija demantiralo je pisanje portala Net.hr da je boravio u predsjedničkom apartmanu, a iz Jadranke su potvrdili kako je riječ o manje luksuznom suite-smještaju.

Oštro piše da može potvrditi da se radilo o suite-apartmanu u kojem je ministar s obitelji boravio četiri noći, od petka 21. do utorka 25. lipnja 2019. godine, za cijenu 291,20 eura po noći. Za četiri noći to ukupno iznosi 1,164.8 eura za boravak, no Oštro nije u posjedu ministrovog računa da bi mogao utvrditi krajnji iznos. A ministar ga nije želio dijeliti s javnošću.

Kako pokazuju podaci u dokumentu, za koje portal tvrdi da ih ima u posjedu, ta je cijena odgovarala boravku u jeftinijoj dvokrevetnoj deluxe-park sobi.

Oštro je, međutim, dobio i podatke iz rezervacije sobe za drugu obitelj, odnosno dvije odrasle osobe i troje djece, čije identitete nisu otkrili zbog zaštite njihove privatnosti. Oni su u istom tipu sobe – suite-apartmanu – boravili sljedećih pet dana, od utorka 25. do nedjelje 30. lipnja 2019. godine za cijenu od 1161 euro po noći, dakle po gotovo tri puta višoj cijeni od one koju je platio ministar Marić.

Iz Ministarstva financija i Jadranke odbili su odgovoriti na upite.

Orešković: Ministar ne smije primiti dar skuplji od 500 kuna

Prema Zakonu o sprječavanju sukoba interesa, ministar ne smije primiti dar u vrijednosti većoj od 500 kuna. Kako je Oštru objasnila Dalija Orešković, saborska zastupnica koja je od 2009. do 2013. godine bila na čelu Povjerenstva, nedopuštenim darom smatra se novac, ali i stvari, bez obzira na vrijednost, prava i usluge dane bez naknade koje dovode ili mogu dovesti u odnos ovisnosti ili stvoriti obavezu prema onima koji ih daju.

“Potrebno je malo pravne interpretacije da se očito niža cijena za pruženu uslugu hotelskog smještaja od one tržišne podvede pod odredbu kojom je propisano što se smatra nedopuštenim darom. Pod pretpostavkom da su ove informacije točne, smatram da se u konkretnom slučaju radi upravo o primitku nedopuštenog dara”, objasnila je Orešković i dodala kako razlika u cijeni “u financijskom smislu nije zanemariva, a svakako je veća od 500 kuna”.

Rekla je i kako bi bilo teško za povjerovati da u hotelu nisu znali da račun ispostavljaju ministru financija te kako je njegov boravak u hotelu ostao neprimijećen.

