Manjak mjesta u vrtićima? “Na puno mjesta situacija kritičnija nego u Zagrebu”

Sociologinja Antonija Petričušić, profesorica Pravnog fakulteta u Zagrebu, gostovala je u Newsnightu u ponedjeljak gdje je komentirala aktualni slučaj s navodnim eksplicitnim porukama u Splitu, problem manjka vrtića u Hrvatskoj kao i moguću odluku Vrhovnog suda u SAD-u o pobačaju.

Nakon što su stigle neslužbene informacije da bi broj djece koji se nije uspio upisati u zagrebačke vrtiće mogao bi biti veći nego lani, iz udruge HURO i Građanske inicijative “U djeci je budućnost” priopćenjem za medije izrazili su svoje negodovanje potezima aktualne gradske vlasti. Zamjenica gradonačelnika Grada Zagreba Danijela Dolenec komentirala je manjak kapaciteta za upise u dječje vrtiće.

“Prošli smo tjedan u petak objavili rezultate upisa u vrtiće i podsjetili javnost da rok žalbe traje 15 dana te da je moguće broj upisane djece i povećati. Važno je to istaknuti da se smanji dio straha kod roditelja. Upisali smo više od 800 djece povrh ovog broja. Cijeli niz aktivnosti je u tijeku da bi se povećao broj mjesta u vrtićima najesen”, rekla je Dolenec.

O toj je temi u Newsnightu govorila i sociologinja Antonija Petričušić.

“U hrvatskom zakonodavnom okviru nema jamčenog prava na smještaj djece u odgojnim ustanovama tipa vrtića. Kad bi to postojalo, onda bi se vlasti trebale truditi osigurati to. To ne postoji. Mislim da je lokalna vlast u Zagrebu pokušala napokon dosljednije provoditi pedagoški standard, a mislim da je val napada na njih rezultat političke borbe na osjetljivoj temi djece. Djeca su uvijek, u Zagrebu ili bilo gdje drugdje, ostala neupisana na početku vrtićke godine jer u Hrvatskoj ima premalo kapaciteta za svu djecu. Pitanje je kako o tome razmišljati dugoročno. Ovo je dugotrajan problem kojeg treba adekvatno adresirati”, rekla je i dodala:

“Djeca čija su roditelji slabijeg materijalnog statusa, kad su odmah uključeni u vrtić, imaju priliku nadomjestiti jaz svojeg porijekla, usvojiti vještine koje ih mogu uzdignuti. Zato je potrebno sve više vrtića. Pričamo o Zagrebu, ali puno je općina gdje je situacija puno kritičnija. Cijela priča o neadekvatnom smještaju djece u Zagrebu je politički spin koji nastoji diskreditirati upravljačku odluku.”

