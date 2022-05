Podijeli:







Komunikacijska stručnjakinja Ankica Mamić gostovala je u N1 Studiju uživo te je komentirala političke aktualnosti.

Govorila je najprije o potencijalnom referendumu ljevice na kojem bi se odllučivalo da se pravo na pobačaj vrati u Ustav.

“Na prvu i slušajući jutros zastupnika lijeve koalicije, Glavaševića, čini mi se da su ipak odustali od referenduma i to je po meni racionalna odluka. Po meni nema nikakvog razloga se ide na referendum jer je Ustavni sud potvrdio da žena ima pravo na izbor i u konačnici pobačaj u Hrvatskoj je dozvoljen i dopušten i relativno dostupan. To je naravno pitanje kompletnog zdravstvenog sustava i ovisi o tome tko je na vlasti, tko je ravnatelj i to su po meni pitanja menadžmenta. Ako hrvatski zakoni propisuju, a Ustavni sud je u i potvrdio da žena ima pravo na pobačaj, ne vidim razlog da se mijenja Ustav i na bolnicama je da ženama to omoguće”, rekla je.

“Trenutno svi pucaju po svima”

Rekla je i kako živimo u vremenu kada se stvari strahovito brzo mijenjaju i razvijaju te da osuvremenjivanje zakona ne bi trebalo stvarati podjele.

“Mi se uglavnom bavimo stvarima koje dijele društvo i to je posljedica neprimjerene i neodgovorne javne komunikacije velikog broja ključnih dionika. Reći da o nečemu nećemo razgovarati jer dijeli društvo, nije rješenje, ali jest da se stvori ozračje u kojem će se uvažavati stavovi druge strane. Mi sada govorimo o abortusu i govorimo o slučaju Čavajda gdje se uopće ni ne radi o pobačaju i sad smo se zapleli u različite ideološke, tehničke bunkere i svi pucaju po svima.

Tko od toga ima koristi? Osim nekoliko političkih pokušaja da se nametne ta agenda, da bi se mobiliziralo biračko tijelo, a građani ni žene od tog nemaju nikakve koristi. Dok god se budemo baviti temama koje ne donose poboljšanje života građanima mi ćemo biti društvo bez tolerancije”, rekla je.

Dodala je i kako je u Hrvatskoj ljevica uglavnom dolazila na vlast kad je HDZ bio u jako lošem stanju, nakon Tuđmanove smrti i Fimi medije.

“Ja ne vidim da je ova polarizacija društva dobra za ikog osim za ekstreme. Svaka politika, bila krajnje desna ili krajnje lijeva, dodatno radikalizira društvo. Radikalizam, bio s lijeve ili desne strane, nikada društvu nije donio promjenu na bolje”, veli. Dodala je i kako smo tranzicijsko društvo:

“To je problem, mi smo permanentno u tranziciji, to je kao da vam je dijete stalno u pubertetu. Mislim da je to propust svih dosadašnjih vlada. Mi nikada nismo radili na strategiji izlaska iz tranzicije”.

“Gradski stupovi nisu stupovi platforme Možemo!”

Govorila je i o zabrani zastava Hoda za život u Zagrebu:

“Isti oni koji govore o tome kako je ministar Banožić napravio veliki propust kada nije pilota Selaka pozvao na proslavu, ti isti će reći da je Tomašević u pravu što ne stavlja zastave na gradske stupove. Nijedan ni drugi nemaju pravo privatizirati. Bez obzira na to kojeg je svjetonazora gradonačelnik, on ne mora participirati u događajima, ali gradski stupovi nisu stupovi platforme Možemo! nego stupovi svih poreznih obveznika koji plaćaju najveći prirez u Hrvatskoj. Mislim da gradonačelnik nema pravo zabraniti zastave ni Hoda za život niti Pridea. To je odluka koja će dodatno dijeliti građane”, rekla je.

Osvrnula se i na Milanovića i odluku o pomilovanju:

“Mislim da nije primjerno raditi pritisak predsjedniku da donsi neke odluke. Sad malo igra, razmišlja što mu je oportuno napraviti. Mislim da je predsjednik stjeran u kut i mislim da je to sve malo isforsirano i da je odvjetnik Nobilo, radeći za svog klijenta, pustio pismo tih generala u medije. To je planska akcija. Predsjednik je zapravo time bio zatečen. To nije bila koordinirana akcija s njime. Da je, on je to mogao tiho učiniti, dva dana bi o tome vikali i to bi potpuno nestalo”. kaže.

