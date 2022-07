Mamić: “Sve je bilo na visini događaja, osim kad je Banožić izgurao Vučković”

Podijeli:







Izvor: N1

Svečano otvorenje Pelješkog mosta u N1 Studiju uživo komentirala je komunikacijska stručnjakinja Ankica Mamić.

“Svi imamo neke osobne preference i ukus, neki bi više onoga, manje ovoga, ali mislim da se trebamo složiti da je to bio za sve nas velik dan. Ne samo stanovnike Dubrovačko-neretvanske županije, nego sve građane Republike Hrvatske i dobro je da smo to doživjeli. Ja sam bila dijete kad je napravljen Krčki most i sjećam se tog uzbuđenja. On nije imao taj značaj, ali uzbuđenje koje takvi događaji donosi je dobro, treba ga njegovati i možda opetovano tražiti prilike u kojima možemo čuti poruke zajedništva, poruke raskola slušamo svaki dan sa svih strana”, rekla je Mamić.

Neki kažu da ovakva “fešta” nije bila porebna, da imamo veće probleme.

“I kod kuće kad čovjek slavi rođendan ili nešto možda izađe iz gabarita redovnog života pa će potrošiti više nego inače. Hrvatska po meni apsolutno zaslužuje ovakve trenutke. Svježe nakon pandemije, pod teretom rata u Ukrajini, pred ovom energetskom eksplozijom šokova, imamo pravo jedan dan veseliti se. Ja bih to još raskošnije, veličanstvenije, jače napravile. Meni je nekako falilo i ostatka Hrvatske na tom mostu i falilo mi je te neke poruke budućnosti, osim možda Rimčeve Nevere. Sve drugo je bilo primjereno, dostojanstveno, svi dužnosnici su bili adekvatno obučeni, pripremljeni, poštivao se protokol. Osim onog detalja kad je ministar Banožić izgurao ministricu Vučković, sve drugo je bilo na visini događaja. Iznad svega, ono što je lijepo, ostat će taj most i ostaje ta emocija koju je on donio. Fale nam ti trenuci ponosa i slave. To stvarno građanima Republike Hrvatske fali”, komentirala je Mamić.

Komentirajući govore državnika, Mamić je rekla da su oni bili dobri, svi su pozivali na zajedništvo.

“Očito da su se držali tih kratkih termina, to je dobro, jer ljudi umru ponovno slušajući iste rečenice jer teško je tu smisliti nešto novo. S najvećim se nestrpljenjem čekao govor predsjednika Milanovića jer su svi očekivali govor u njegovom stilu, ali on je održao izvrstan govor. Emocionalno je bio najjači, baš je kanalizirao neke emocije kojih se mi sramimo ili ih se bojimo pokazati. Svi su bili OK”, rekla je Mamić dodajući da je lijepa i dobra poruka da je premijer Andrej Plenković rekao da je ovo nadstranački projekt.

“Pozvati na zajedništvo je fantastična poruka, oni mogu svojim primjerom pokazati najviše. Očekujemo od predsjednika da pokaže zajedništvo u suradnji s premijerom na interes svih građana, oni baš imaju priliku pokazati koliko je to u ovim trenucima važno. Vidjet ćemo hoće li preći s riječi na djela ili će ostati na riječima i dalje ćemo svjedočiti onome čemu smo svjedočili do sada”, rekla je Mamić.

