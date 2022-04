Podijeli:







Izvor: N1

Komunikacijska stručnjakinja Ankica Mamić bila je gošća N1 Sudija uživo te je komentirala političke aktualnosti.

Osvrnula se najprije na suđenje za smrt djevojčice iz Nove Gradiške. Kaže kako se u hrvatskoj obično mora dogoditi nešto tragično kako bi se počelo pričati o promjenama koje treba napraviti u nekom sustavu.

“Najveći problem u Hrvatskoj je što nismo izgradili institucije”, kaže i dodaje kako nitko ništa ne radi otkako se počela spominjati rekonstrukcija.

“Te nesreće izlete u medijima, sjetimo ih se svakih nekoliko godina, kad je presuda ili suđene, ali sustavne reforme u Hrvatskoj nema. Koliko dugo se mi svi skupa bavimo rekonstrukcijom, govori se o 7,8,9 ministara i ja mislim da si ti resori stoje i čekaju i čovjeku dođe da kaže poznati slogan proizvođača sportske opreme: ‘just do it'”.

“Plenković nije dovoljno dominantan za provede sve promjene”

Kaže i kako se ne radi samo o premijeru kada je u pitanju rekonstrukcija:

“Premijer ima puno stranačkih frakcija, odnosno da to nazovemo ljepšim imenom, stranačke baze na mjestima gdje su izborni pobjednici imaju svoje kandidate za koje lobiraju i pokušavaju ih doturiti premijeru kao rješenje za ministarsku smjenu. To je jedan problem. Premijer to naravno mora slušati jer mora imati izbornu bazu ako želi ostati na vlasti, on je i na čelu stranke i ima obvezu držanja rejtinga stranke, a za sve to su potrebni ljudi, to su ti ljudi s terena koji pokušavaju nametnuti svoja rješenja”, objašnjava.

Dodala je i kako ni sam premijer Plenković nije toliko dominantan u HDZ-u da bi “politikom čvrste ruke” mogao provesti sve promjene za koje misli da su nužne. Rekla je i kako misli da slučaj ministrice Nataše Tramišak još nije riješen. “Nitko više ne govori o stvarim azbog kojih je njezino ministarstvo postalo tema”, veli.

“U Hrvatskoj je pesimizam dominantan”

Istaknula je i koji je problem s pronalaženjem novih ministara:

“Situacija sigurno nije jednostavna. Ja bih problem vratila i mrvicu dublje, reputacija politike je takva da se politikom više nitko ne želi baviti i događa se da kadrovski bazeni stranaka postaju sve plići. Kada usporedite današnju ministarsku strukturu s onom devedesetih, vidjet ćete da je prag kompetencija bio znatno viši. To znači da ljudi koji uspIjevaju na tržištu, ne žele u politiku. Jer objektivo je politika u Hrvatskoj loše plaćeno zanimanje. Ako gledate njihove stvarne prihode, ministarske plaće su duplo ili više puta manje od plaća od ljudi koje su ti isti ministri postavili u javna poduzeća.

Zašto bi netko išao raditi u vladu za 14.000 kuna, ako može biti član uprave INA-e za 150.000 kuna. Čini mi se da nikako da se stvori ta jedna kritična masa ljudi koji imaju kapaciteta i želje raditi za državu. Mi možemo biti protiv ovih ili onih političara, ali ako nitko ne bude dobro obavljao javne poslove, nikome neće biti dobro. Čini mi se da je u Hrvatskoj taj pesimizam dominantan. Politika ne upravlja dobro svojom reputacijom, zbog toga se prazni taj kadrovski bazen, a ljudi su sve nezadovoljniji”, rekla je.

“Paladinu prate afere, ni ne može se fokusirati na posao”

Osvrnula se i konkretno na novog ministra Ivana Paladinu, kaže kako to što netko ima 60 milijuna ne znači da se ostvario.

“Puno je toga suspektno oko imovine minsitra Paladine, oko načina kako je stekao imovinu prema onome što vidimo iz medija. Paladinu od dolaska prate afere, ja ne znam je li to sve bilo legalno ili legitimno, prema onom što čitamo, sigurno sve nije bilo čisto. Naravno da se on ne može fokusirati na posao. Mi više ne pričamo o broju obnovljenih kuća na Baniji, da je centar Zagreba srušen, ne pričamo o tome da je počeo teči novi rok za ovaj produžetak koji smo dobili godinu dana. Sad je već minstar mjesec dana u problemu, sad ćemo imati rekonstrukciju pa vjerojatno sva ostala tijela koja trebaju koordinirati obnovu neće raditi, pa ćemo imati pauzu u radu sabora…”

Napomenula je i da nije dobro što nema provjera prije nego bude imenovan ministrom. Rekla je kako to vrijedi i za Aladrovića jer se njemu stavlja na teret nešto što je navodno učinio prije nego što je postao ministar. “Oni možda premijeru nisu sve ni rekli”, veli.

Govorila je i o Fondu za obnovu, na čije čelo bi po najnovijim pisanjima, trebala doći bivša pročelnica.

“Taj Fond, koliko god je bilo pametno i dobro da je odmah osnovan, jer se pokazalo da su razmjeri materjalne štete izrazito veliki, pokazalo se da nema sreće. Najprije smo svi gledali u Vanđelića i kako će on pokrenuti tu obnovu, evo tek je neki dan srušena zgrada u Đorđićevoj. Onda je došlo do političkog sukoba između Vanđelića i premijera, bio je i u direkntom sukobu s Horvatom, umjesto da se pitalo koliko kuća je sređeno, govorilo se o svađi. On je otišao, posao je dobila gospođa koja je već radila tamo pa je valja sada počela konce hvatati i sad je opet natječaj za to mjesto. Koga će Paladina zaposliti? Onog kome vjeruje i za kog misli da može provesti njegove ideje i planove u najkraćem mogućem roku”, veli.

A ako je zaista za to mjesto izabrao bivšu pročelnicu, kaže, to je sigurno neka vrsta poruke.

“ZDS treba zabraniti bez izuzetaka”

Na pitanje može li premijer zamijeniti i čak 8 ministara, što neki spominju, kaže da može i kako će to biti tema jedan dan i da to nije zapravo nikakav problem.

“Druga stvar je, predsjednik Vlade od svojih partnera očito ima potpuno otvorene ruke. On je uvijek imao slabe koalicijske partnere, nije imao onog snažnog partnera koji ima snažno artikulirane politike i koji će snažno zagovarati interese svog biračkog tijela. Rekla bih da je na premijeru jako velika odgovornost”, kaže.

Govorila je i pozdravu “za dom spremni”:

“Za Hrvatsku bi najzdravije bilo taj pozdrav potpuno zabraniti bez izuzetaka. To je za Hrvatsku reputacijsko pitanje i u tome treba biti vrlo čist i vrlo jasan bez ikakvih vijeća jer će svaka strana uvijek izvući neki rep iz prošlosti. To je jučer bila glavna vijest i svaka takva vijest ovoj zemlji nanosi štetu i mislim da tu više nema mjesta za kompromis i ne bi ga trebalo ni biti. To je taman dio proštlosti, nismo jedina zemlja koja ima fleku na prošlosti i od toga bismo se trebali očistiti, bez da se žrtve s bilo koje strane bagateliziraju”.

Naposljetku je govorila o situaciji u Splitu i kaže kakovjeruje da će situacija ostati ista ako se ne pojavi neko novo ime. Također, dodaje kako HDZ kao najveća stranka nema spremnog kandidata za drugi najveći grad te da ej u sličnoj situaciji i SDP, za koji, kaže, nije nemoguće da iz rukava izvuku “nekog starog asa”.

