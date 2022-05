Podijeli:







Komunikacijska stručnjakinja Ankica Mamić bila je gošća N1 Studija uživo te je komentirala slučaj trudnice i političke aktualnosti.

Najprije je govorila o slučaju trudnice Mirele Čavajde:

“Prije svega, ovdje se radi o velikoj osobnoj tragediji i jako je teško imati čvrste stavove o tome jer nitko od nas ne zna što ta majka proživljava. To je prije svega velika osobna tragedija. Koliko sam upućena, ovdje je sporna činjenica da to nije klasični pobačaj, ovdje se radi o djetetu, iako postoji zakonska mogućnost da se dijete s tako teškim malformacijama pobaci, teško je to i zvati tim terminom, ali postoje medicinski razlozi.

VEZANE VIJESTI Oporba s 30 potpisa traži raspravu oko zakona o pobačaju idući tjedan Beroš o Mireli Čavajdi: Liječnici misle da se dijete treba roditi i liječiti Kekin: Većina istih liječnika još prije 10-ak godina nije imala priziv savjesti

Koliko sam ja shvatila, u nekim zagrebačkim bolnicama nemamo liječnike koji to znaju raditi. Ovdje se ne radi primarno o prizivu savjesti i mislim da ovaj slučaj ni po čemu nije klasičan i to je veliak tragedija. Mi ćemo sad ponovno početi govoriti da zakon nije donesen, to je tipično hrvatski da stvari stoje i onda se dogodi ovakva tragedija i to svi krenu lupati i skupljati političke bodove”, kaže

“Tragično je da to toliko traje”

Dodaje i kako se ne može od liječnika očekivati da u detalje poznaju zakon i da se bave zakonom, ali da je Čavajda zato angažirala odvjetnicu kako bi ju vodila kroz to,

“Tragično je da to toliko traje. Tragično je stanje u našem zdravstvu, tragično je kako ne provodimo zakone koje smo donijeli i uvijek kada se dogodi osobna tragedija ili incident onda se počnemo time baviti. Mi se sa sustavom socijalne skrbi bavimo kad netko baci djecu s balkona. Sada se bavimo ovome. Ako je Ustavni sud donio odluku da se mora donijeti zakon, mora se donijeti!”, kaže i dodaje kako to pokazuje koliko je sustav neuređen.

“Ovdje je posebno osjetljivo, kad se radi o zdravlju i tom djetetu koje je tako bolesno, u tim situacijama je gotovo morbidno tražiti političke bodove bez obzira na kojoj strani spektra netko bio. Situacija je strašna i tužna i strašno je da se rješenje mora tražiti kroz medijski pritisak”, veli.

“Predsjednik je diplomatima narušio modus operandi“

U nastavku je govorila i o Izbornom zakonu u BiH te o izjavi predsjednika Milanovića koji je uvjetovao ulazak Finske i Švedske u NATO, donošenjem novog Izbornog zakona.

“Trebamo pogledati činjenice, a to je da je izborni zakon u BiH protuustavan, tu je odluku donio Ustavni sud BiH, činjenica je da se EU zalaže za vladavinu prava pa bi bilo dobro i da se visoki predstavnik zalaže za to. Tužno je da su Hrvati iz BiH postali izmanipulirani u toj jednoj svađi koja se primarno ne odnosi na njih.

Pitanje sigurnosti RH je pitanje opstanka Hrvata u BiH. Opstanak Hrvata u BiH je i u gospodarskom smislu izrazito važan. Predsjednik RH je rekao javno ono što se u tihoj diplomaciji govori ispod stola i ona je diplomatima narušio modus operandi. To se ne radi ovako po diplomatskom kodeksu i kao što je predsjednik i sam rekao, loš je diplomat”, rekla je.

“Hrvati u BiH su konstitutivni narod, ne nacionalna manjina”

Rekla je i kako ne vjeruje da će inicijativa predsjednika Milanovića proći jer je sve okrenuo protiv sebe jer je narušio tu “tihu diplomciju koja se godinama vodi, a nema rezultata”.

“Hrvatska kao država im odgovornost štititi interes Hrvata u BiH, koji su tamo konstitutivan narod, a ne nacionalna manjina. Hrvatska iz razloga vlastite sigurnosti treba o tome voditi računa. Način na koji se to radi, po meni, nije dobar. Bilo bi puno bolje da su se predsjednik i premijer našli nasamo i dogovorili”, rekla je.

Ipak, kaže, ne vidi načina kako bi se to dogodilo jer nitko, ni premijer ni predsjednik, neće popustiti i ne vidi kako bi nadišli osobne probleme.

Također, dodala je i kako nema razloga sumnjati da premijer godinama radi nešto po tom pitanju, ali da je činjenica da rezultata nema. Kaže i kako SDP-ov stav oko tog prijedloga nije u potpunosti razumjela.

“Ja mislim da njima nije ni cilj micati se od Milanovića, mislim da oni nemaju jasan stav”, veli i dodaje kako je teoretski moguća anti-HDZ-ovska koalicija, ali da ne vidi kako bi se oni oko bilo čega složili.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.