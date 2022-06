Mamić: Kako odraslog čovjeka može netko privoliti da šalje slike spolovila

Podijeli:







Komunikacijska stručnjakinja Ankica Mamić u Newsnightu je analizirala vruća pitanja na domaćoj političkoj sceni - uhićenje Darinka Dumbovića i seks aferu u Splitu.

Na početku se osvrnula na temu dana – uhićenje bivšem gradonačelnika Petrinje Darinka Dumbovića. Kao poseban problem vidi to što presuda stiže ponovno sa zakašnjenjem, kada Dumbović više nije na vlasti.

“Nije ovo ništa novo. Zato je izuzetno važna inicijativa koja je pokrenutan ovim novim izmjenama u kaznenom zakonu da se posebno političarima, dakle ljudima koji su na javnim funkcijama, mora suditi brzo. Jer pravda koja ne daje odgovore na vrijeme – nije pravda”, kazala je Mamić pa je navela i primjer pravosudne trakavice iz privatnog života:

“Mogu svjedočiti kao majka, moja kći je bila žrtva u jednom napadu u Zagrebu i nakon 23 godina u tom postupku još nema pravomoćne presude. Ako vi nakon 23 godine nemate pravnu satisfakciju, ona vam prestaje i značiti.”

Na pitanje je li Dumboviću bila strateška greška što je podignuo glas protiv Vlade da mu ne šalju dovoljno pomoći nakon potresa, Mamić odgovara da je to sada teško reći.

“Vidjela sam danas negdje podatak da je za obnovu iskorišteno samo 3,4 posto sredstava koji su alocirani iz Fonda solidarnosti EU, bez obzira tko je kriv. Ni na koji način se ne može opravdati da se problemi ljudi nastradalih u potresu uopće ne riješavaju”, dodala je.

Mamić vjeruje da će današnje uhićenje brzo zaboraviti kao što se u vrlo kratkom roku zaboravilo i puno drugih tema. Ne vjeruje da HDZ može ovaj slučaj iskoristiti da se krivnja za lošu obnovu svali na bivšeg gradonačelnika.

“On je relativno kratko nakon potresa izgubio izbore, tako da se propusti u obnovi ne mogu nikako njemu pripisivati. Već godinu dana je HDZ-ova gradonačelnica na vlasti”, rekla je Mamić.

Mamić ukazuje da je u Hrvatskoj puno veći fokus na privatnom sektoru, a puno manje na silnim izvješćima državne revizije koja nikada nisu imala posljedice na one koji su neodgovorno upravljali novcem poreznih obveznika.

Seks skandal u Splitu

Govoreći o seks aferi u Splitu u koju su upetljani članovi vladajuće stranke Centar, Bojan Ivošević i Luka Baričić, Mamić je komentirala izjavu Ivoševića koji je kazao da je plan bio da njega privole da pošalje sliku svog spolovila i time mu okončaju karijeru.

“Ne znam kako odraslog čovjeka može netko na takvo što privoliti. Kada vi sami insinuirate da bi vas netko na takvo što privolio, onda na neki način šaljete poruku da vas u vašem političkom djelovanju može privoliti na to da date zakupce itd.”, kazala je Mamić.

Komunikacijska stručnjakinja smatra da bi fokus kampanje uoči skorih izbora u Splitu trebao biti na komunalnim pitanjima.

“Ovdje svjedočimo tome da se ponovno raspravlja o stvarima koje nemaju veze s lokalnim izborima. Bilo je u Hrvatskoj i do sada različitih aluzija na seksualne afere, ali one nisu doprle u mainstream medije jer je to bilo vrijeme prije društvenih mreža. Mi smo znali i u devedesetim i ranim dvijetisućitim koje se seksualne afere događaju. O tome se tada nije pisalo jer mediji nisu mogli izlaziti s neprovjerenim informacijama. Razvojem tehnologije i dolaskom društvenih mreža sve te stvari postaju bitno jednostavnije, nisu utužive, to su osobni profili s kojih se može slati bilo kakva podrška”, kazala je Mamić pa dodala da nju u ovom slučaju puno više zabrinjava naivnost sudionika upetljanih u ovu aferu.

“To nije nešto što rade svi odrasli ljudi, ne poznajem nikoga tko na društvenim mrežama šalje takve poruke pokušavajući trampiti robu za robu. Tu je puno više gluposti nego protuzakonitog ponašanja”, kazala je Mamić.

Napominje da ovo nije prva afera vezana uz Ivoševića.

“I ovi izbori su posljedica njegove afere. Puljak je očito procijenio da mu je Ivošević u upravljanju gradom jako važan. Zašto? Oko toga ima isto puno špekulacija. Puljak koristi sve što mu je pri ruci da obrani Ivoševića”, kazala je Mamić.

Upitana je li odbijanje priznavanja bilo kakve greške normalno u ovakvoj situaciji, Mamić odgovara:

“Nije, prije svega zato što su oni to sve priznali. S druge strane, ne možete od bračnog para Puljak ništa drugo niti očekivati. Oni su vezani na Split. Ne samo bračni par Puljak, nego i gospođa Dalija Orešković. To je na tragu stranačke kulture u Hrvatskoj, gdje će predsjednik stranke braniti svakog svog člana do zadnje točke. Mislim da će se ovo reflektirati na broj njihovih vijećnika.”

