Komunikacijska stručnjakinja Ankica Mamić gostovala je u N1 studiju uživo i komentirala najave o rekonstrukciji Vlade.

“Činjenica je da bi možda premijeru bilo dobro da jednom malo ozbiljnijom rekonstrukcijom riješi dosta problema koje ima u Vladi, a da ne podilazi bilo oporbi ili drugom brdu. Javna percepcija je da je Banožić neadekvatan na poziciji koju obavlja, da su Aladrović i Milošević opterećeni istragama i Plenković bi širom rekonstrukcijom pokazao da u drugu polovicu mandata ulazi s nekim novim ljudima, odlučan da konačno Hrvatska krene u tom nekom reformskom smjeru i rješavanju problema”, rekla je Mamić.

Komentirala je i ministricu Natašu Tramišak.

“Očito je iz premijerove reakcije da je vrlo nezadovoljan time što se dogodio, da je njena izjava vrlo loša, odnosno način kako je komunicirala to što joj se događalo i činjenica da, bez obzira na to što je sama rekla da je u afektu rekla će tražiti azil u Bruxellesu, kad s pozicije člana Vlade kažete takvu izjavu, baca ružnu sliku i na premijera i na Vladu i na državu. Mi svi u afektu kažemo koješta, ali jedno je kad kao privatna osoba kažete nešto prijateljici, a drugo kad ste ministrica sa stranačkim prijateljima, koji jedva čekaju da to puste u medije”, rekla je Mamić.

“Tramišak je politički neiskusna”

Dodala je i da je ministrica politički neiskusna.

“Njoj fali političkog iskustva. U politici se jako puno toga rješava umješnim držanjem ravnoteže između puno dionika kojima morate na neki način udovoljiti. Premijer jako dobro zna zašto je Anušić tražio Tramišak u Vladi. Jako puno treba imati političkog iskustva, tako da je po meni političko iskustvo izuzetno važan faktor i te neke rutine u Plenkovićevoj Vladi dosta fali”, rekla je Mamić.

Komentirajući ulogu ministrica u Vladi, Mamić je rekla da činjenica što one nisu dio unutarstranačkih odluka, nego se drže svoga resora, pokazuje da formalno ispunjenje ženske kvote ne unosi pravu promjenu, koju bi ženski liderski potencijal u Vladi mogao donijeti.

“Naše ministrice u svojim resorima očito funkcioniraju, ali nikada ih ne vidite na sastancima kad se donose važne odluke, nećemo na sjednicama HDZ-a vidjeti nijednu izjavu, a nikada nećete vidjeti njihovu snažnu poziciju ili nametanja te druge dimenzije i energije koju ženski leadership, ako ga ima, sigurno doprinosi, i načinu donošenja odluka i njihovu provođenju”, rekla je Mamić.

“Plenković ima agendu”

Kad bi se povukla paralela između toga kako je Plenković govorio o ministru Josipu Aladroviću i potpredsjedniku Vlade, Borisu Miloševiću, kad su postali predmet istrage DORH-a i USKOK-a, i toga kako je govorio o Tramišak, kad se doznalo za to da joj se prijetilo, Mamić je rekla da se Plenković ni u jednoj izjavi nije zaletio, nego da ima svoju agendu.

“Očito ima svoje razloge da to tako kaže i neće se predati bez ispaljenog metka. Kako brani jedne, a ne brani druge govori o unutarstranačkim odnosima. To je za HDZ dosta neobično, oni su svoje probleme rješavali interno, a sad mi se čini da jako puno toga curi. Danas je praktički čitav broj Nacionala posvećen tome, i mi sada o tome pričamo, vjerojatno će se i u drugim medijima o tome pričati, a sigurno će danas na stranačkim tijelima biti uzbudljivo. Mislim da se Plenković nije zbunio, nego poslao jasnu poruku koja je njegova pozicija”, rekla je Mamić.

“Frakcijsko klatno u HDZ-u jako se ljulja”

“Iz drugog tabora šalju se premijeru druge poruke, mi smo za rat spremni, jer zašto bi izašli u medije s time što će se dogoditi ako izađe s mogućnošću smjene Tramišak, a s druge strane, premijer kaže – i ja sam spreman. Mislim da ćemo ovih dana vidjeti u kojem se smjeru to frakcijsko klatno u HDZ-u ljulja, a jako se ljulja”, rekla je Mamić.

“Oni imaju dobar argument, ne možeš smijeniti nju koja nema aferu, a da ne smijeniš njih koji imaju”, dodala je.

Kod rekonstrukcije Vlade može se ići u smjeru da bude win-win, odnosno da idu svi ministri koje se spominje da bi mogli otići, ali pitanje je koliko će Milorad Pupovac biti sklon takvoj smjeni, rekla je Mamić.

“Mislim da će u HDZ-u doći do suglasja da ne treba rušiti vlastitu Vladu”, dodala je.

