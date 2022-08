Podijeli:







Izvor: Davorin Visnjic/PIXSELL

Novinarka Maja Sever danas je napadnuta kod Tijata, otočića kod otoka Prvića preko puta Srime, u šibenskom arhipelagu, koji se došao u fokus javnosti nakon što je na njemu bespravno izgrađen restoran koji je inspekcija umeđuvremenu zatvorila.

Državni inspektorat, turistička inspekcija ovih je dana zatvorila ugostiteljski objekt Spirito u uvali Tijašnica na otoku Tijatu jer nije zadovoljio ni minimalne uvjete i nema rješenje za rad. Lučka kapetanija Šibenik utvrdila je nelegalnu gradnju pontona i takozvanog sunčališta u dužini 200 metara kvadratnih, a uzurpaciju i nelegalno korištenje pomorskog dobra potvrdilo je i Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, pisao je Morski.hr u nedjelju.

Međutim, prema snimkama nastalim u večernjim satima, a koje je objavio Morski.hr, vidi se da se gosti i dalje ondje opuštaju unatoč zabrani rada.

Novinarka Maja Sever u središtu svega toga se zatekla slučajno, na godišnjem odmoru, ispričala nam je.

“Mještani se bune protiv divlje gradnje, kažu da je to uzurpacija. Ja sam na godišnjem odmoru pa ne pratim. No, pričala s kolegama novinarima jer prate priču, i rekli su da restoran radi iako ne smije”, priča nam Sever dodajući da je to probudilo znatiželju.

Priča dalje kako je ionako trebala odvezati brod i otići nešto kupiti u Vodice pa je usput odlučila provjeriti ima li koga u Tijašnici jer je Tijat ionako udaljen pet minuta vožnje, i s najslabijom pentom.

“Bila sam s prijateljicom na kavi i ona je rekla da ide sa mnom. Kad smo došle u uvalu, policija je došla. Pomislila sam – fotografirat ćemo i idemo doma. Kad se odjednom digla galama, ljudi krenuli za mnom. Muškarac mi je vikao da izbrišem slike, onda mi je ušao u barku i uzeo mi mobitel. Bila su dvojica odraslih muškaraca, nisam ja slabašna, ali nije mi bilo svejedno.

Rekla sam im neka pobrišu sve, samo da ga ne bace u more. On je prvo prijetio da će ga baciti, a onda je rekao da ide policiji, vikao da će me prijaviti. Na kraju sam ja rekla policiji da prijavljujem upad na privatni posjed, uzimanje imovine i napad. I policija je potvrdila da smijemo slikati jer se radi o javnoj površini”, ispričala je Sever.

Nažalost, odmor je krenuo drugim tokom. “Mještani su bjesni, izloženi su tome. Kad sam se smirila, shvatila sam da bi prema ljudima koji su izloženi, bilo fer da se to riješi”, zaključila je.

Restoranom upravlja tvrtka Sottovento iz Vodica u vlasništvu Darka Velikonje i Gorane Civtan.

Upit smo poslali i šibenskoj policiji i objavit ćemo ga čim stigne odgovor.

