Izvor: N1

Komunikacijski stručnjak Krešimir Macan bio je gost N1 Studija uživo te je komentirao aktualnu političku i gospodarsku situaciju.

Na početku je kazao da su teme energenata ipak broj jedan.

“Malo podcjenjujemo kakva je kriza. Možda nekako preležerno čekamo zimu jer nas još nije udarilo”, rekao je.

Kaže da je komunikacijski bila jako nezgodna izjava Plenkovića da je Vlada na odmoru i da će predstaviti mjere za ublažavanje krize nakon toga.

“Nije nas udario još porast cijena. Možda ih je i Ina omela u toj priči. Mislim da Plenković ima onaj sindrom kao i Kosor, ona je jednostavno pustila pravosuđe da radi što hoće. Po svemu sudeći to isto radi i Plenković. Ako se radi bez kontrole, onda se otkrivaju afere. Tko su onda najčešći sudionici tih afera? Najčešće ljudi iz HDZ-a”, govori.

Napominje da se u slučaju Ine dobro posložilo da je MOL defacto na istoj strani kao i Vlada.

“U ovom trenutku je Plenković to uspio staviti sa strane. Što god bio taj dečko na prosvjedu, to je bio nastavak onoga s Markova trga. Ovo mu je došlo kao savršen alibi. Plus da je propao sam skup i da su tamo bili apsolutni čudaci. Svi su ostali malo šokirani lošim odazivom”, kazao je.

Macan kaže da je strankama bitno da se stranačka baza drži za njih.

“Ja ne vidim signale da se baza nervira. Plenković je jako dobro s benzinom dignuo svoj rejting. Svi su očekivali danas da će biti prilika da se podgrije ta tema oko Ine, meni se čini da je ona formalno vraćena na teren same Ine”, ističe.

Govoreći o radikalizaciji u društvu, Macan misli da su u pitanju pojedinci.

“To se vidi po društvenim mrežama i vidi se da postoje ljudi koji mogu otići u radikalizam. Ako premijer kaže – ovaj je pucao, ovaj je mislio baciti koktel na HDZ, oporba huška ili nas mrzi – on dobiva koheziju kod svojih. Nepobitno je da smo sad imali dva incidenta. Plenkoviću je joker bio taj dečko koji se pojavio tamo na prosvjedu. Inače od prosvjeda ne bi bilo ništa. O prosvjedu se priča jedino o tome”, rekao je.

