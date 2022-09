Podijeli:







Politički analitičar i bivši savjetnik u Vladi Andreja Plenkovića, Krešimir Macan u N1 Studiju uživo komentirao je koliko pljačka Ine može utjecati na percepciju i rejting HDZ-a i predsjednika stranke i Vlade Andreja Plenkovića.

Posljednja anketa pokazala je da je pljačka Ine naštetila HDZ-u – stranka ima tri postotna poena manju potporu nego prošli mjesec.

“Rejting je napravljen neposredno nakon samog događaja, usred medijske halabuke tako da je očito negativno utjecao na percepciju HDZ-a, ali nitko nije profitirao od toga. Pričekat ćemo do kraja mjeseca pa ćemo vidjeti što će se dogoditi. Ima puno važnijih tema u ovom trenutku jer ne znamo kakva nas jesen još čeka”, kazao je Macan.

Ima li Plenković razloga za zabrinutost? “Uvijek ima jer to šteti percepciji HDZ-a. On je rekao da će on mijenjati Hrvatsku i mijenjati HDZ i on to radi u ovih šest godina.”

Macan je usporedio bivšeg premijera Ive Sanadera i aktualnog premijera Plenkovića.

“U to vrijeme smo imali namještenu aferu Maestro koja je bila predstava za javnost. Sad imamo premijera koji nema takvog kontakta s istražnim tijelima, tijela rade svoj posao, istraga se ne prekida”, rekao je Macan.

“HDZ je najviše na vlasti i jedan dio koristi stranku da bi profitirao”, dodao je.

On ističe da je ključno što je HERA radila u ovom slučaju, a osvrnuo se i na MOL.

“MOL o cijeloj pljački nije rekao ništa do prije nekoliko dana, šute k’o zaliveni. Prodaju li i oni isto tako jeftino? Ima li još takvih ugovora? Tko će to vidjeti, hoće li to Mađari dopustiti?”, navodi Macan.

“Nisam siguran da im je prekipjelo da bi izašli masovno van”, rekao je o najavljenom prosvjedu građana.

“Oporbi je najveći problem alternativa”

Macan ističe da osim ove političke krize, imamo i veliku energetsku krizu, a komentirao je i može li oporba profitirati od cijele situacije.

“Oporbi je najveći problem alternativa. Sutra nema Plenkovića, tko ga mijenja? U ovom trenutku se nitko nije nametnuo. Opozicija nije iskristalizirala tko je lider”, rekao je, dodajući da šefa SDP-a Peđu Grbina ne vidi na toj poziciji.

Kaže da Plenković rješava odnose u HDZ-u. “On će pravi problem imati ako se netko od novih ljudi koje je postavio nađu u ovakvoj situaciji.”

Macan također navodi da je afera Agrokor bila puno ozbiljnija afera. Osvrnuo se i na istupe predsjednika RH Zorana Milanovića oko ove teme.

“Procijenio je da treba malo stati na loptu. Nema čiste argumente, za što može napasti Plenkovića? Ne može dolijevati ulje na vatru populizmom”, kazao je Macan, navodeći da je predsjednik konstruktivan.