Izvor: Jurica Galoic/PIXSELL/ilustracija

Politički analitičar Krešimir Macan u N1 Studiju uživo komentirao je koliko pljačka Ine može utjecati na percepciju i rejting HDZ-a i predsjednika stranke i Vlade Andreja Plenkovića.

Posljednja anketa pokazala je da je pljačka Ine naštetila HDZ-u – stranka ima tri postotna poena manju potporu nego prošli mjesec.

VEZANA VIJEST Beljak o pljački Ine: Opozicija je uvjerena da je ovo početak kraja HDZ-a

“Rejting je napravljen neposredno nakon samog događaja, usred medijske halabuke tako da je očito negativno utjecao na percepciju HDZ-a, ali nitko nije profitirao od toga. Pričekat ćemo do kraja mjeseca pa ćemo vidjeti što će se dogoditi. Ima puno važnijih tema u ovom trenutku jer ne znamo kakva nas jesen još čeka”, kazao je Macan.

Ima li Plenković razloga za zabrinutost? “Uvijek ima jer to šteti percepciji HDZ-a. On je rekao da će on mijenjati Hrvatsku i mijenjati HDZ i on to radi u ovih šest godina.”

