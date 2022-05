Podijeli:







Izvor: N1

Komunikacijski stručnjak Krešimir Macan gostovao je u Novom danu te je komentirao političke aktualnosti.

Za početak je rekao kako je neprimjerno da ijedna strana zove i utječe na glavnu državnu odvjetnicu.

“Netko mora moći kritizirati rad, ali ne utjecati na rad DORH-a. Oni bi trebali biti neovisni u odlučivanju. Nešto se promijenilo otkako je Horvat uhićen, shvatili su da se mora razgovarati. Činjenica je da Hrvatska ima puno arbitraža. U pravnom pogledu smo nesigurna država jer ne osiguravamo investitorima dobar status pa nas tuže.

O samim arbitražama ide kroz neke koordinacije, ali na kraju Vlada mora dati neki stav i uputu. Kod DORH-a je nezgodno što su u poziciji da i brane državu, ali i tuže dužnosnike”, rekao je i dodao kako stvari funkcioniraju drugačije otkako je uhićen ministar Hrovat.

VEZANE VIJESTI “Milanović ima originalnost, figurativnost i ljepotu u izražavanju, ali…” Habijan: Milanović sustavno radi pritisak na pravosuđe Banožić: Predsjedniku je trn u oku moj rad za dobrobit Hrvatske vojske

“Ovo je neka vrsta zabave za nas”

Govorio je i o svađi predsjednika Zorana Milanovića i ministra Marija Banožića:

“Ovo je neka vrsta zabave za nas jer imamo puno važnijih tema i onda se mi cijelo vrijeme raspravljamo o ministru Banožicu. Ja već danima pokušavam shvatiti koji je krimen. Nitko ne povlači pitanje zašto 5 godina nije zakazano ročište. Ja sam protiv toga se sudi putem medija i putem dužnosnika, zato postoji sud koji bi trebao biti neovisan.

Predsjednik ima osobni rat s Banožićem. Banožić je ostao, jer tim više što predsjednik pritišće na njega, neće ga maknuti dok se nešto ne dogodi i zato on sada pritišće DORH. Dolazimo u situaciju da neki predmet dođe na red jer je netko nešto pogurao, a svi drugi predmeti idu u ladicu”.

Kaže i kako se ljudima lakše uhvatiti se za sukobe.

“Kad se vratimo na poznate stare teme, podjele, recimo za ili protiv pobačaja, prava manjina, Bleiburg, odjednom svi znaju što trebaju pričati, ali mi svi skupa od toga nemamo dnevne koristi, ali to je sve zabava za narod”, veli.

Što se tiče zakon o pobačaju, kaže kako vladajući očito imaju neki problem jer su u vrijeme s puno više teških desničara uspjeli progurati Istanbulsku konvenciju.

“To je osobna netrpeljivost”

U nastavku je ponovno komentirao predsjednika:

“On nema odgovornosti pa može raditi što hoće. Nije on ništa u krivu kad vezuje BiH s ulaskom Finske i Švedske u NATO, ali on bi stavove trebao koordinirati s Vladom. To ispadne one man show. Mi imamo tu snagu, zbog pravila konsenzusa možemo raći ne, ali to mora biti dio neke cjelovite politike, a ne galamljenje”.

Kaže i kako s Milanović ima neke osobne zamjerke s Plenkovićem:

“To je jal što Plenković stoji bolje u međunarodnim krugovima. Možete reći što god hoćete, ali napravio je bolju karijeru. Na muci se poznaju junaci i mislim da se Vlada dobro nosi s izazovima i na kraju ćemo vidjeti tko će ostaviti neki trag. Mislim da se ovdje radi o osobnoj netrpeljivosti”.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.