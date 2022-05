Podijeli:







Đana Luša, profesorica političkih međunarodnih odnosa s Fakulteta političkih znanosti, u N1 Studiju uživo komentirala je stanje u Ukrajini, a osvrnula se i na moguće članstvo Finske i Švedske u NATO savez.

“Finska i Švedska bi bile sjajan dodatak NATO-u”

Komentirala je i izjave predsjednika Zorana Milanovića koji smatra da treba blokirati ulazak Finske i Švedske u NATO savez dok se ne izmjeni izborni zakon BiH te da će uložiti veto na ulazak novih članica. Luša smatra da to nema smisla.

“Došli smo do izravne prijetnje njihovom opstanku i sigurnosti i u tom kontekstu, gledano geostrateški, Finska i Švedska bi bile sjajan dodatak NATO-u koji bi onda mogao kontrolirati Baltičko more. Ulaskom Finske i Švedske lakše se i brane u slučaju potrebe same baltičke države”, navela je Luša.

Luša pojašnjava da je teško vezivati članstvo Finske i Švedske koje se bore za svoja sigurnosna jamstva s izbornim zakonom u BiH.

“Bilo bi stvarno nepromišljeno zaustavljati Švedsku i Finsku na putu njihovih sigurnosnih želja”, dodala je.

“Ne vjerujem da će se rat proširiti na Moldaviju”

Osvrnula se i na situaciju u Ukrajini te komentirala probleme s kojim su se ruske snage sučavale u prvoj fazi invazije. “Prvi val vojnih akcija nije bio promišljen i u skladu sa sovjetskom vojnom doktrinom gdje imate jasan cilj, sredstva koja vam trebaju za ostvarivanje tog cilja. Bilo je više različitih smjerova napada, na niz gradova Ukrajine, i tu su se ruske snage iscrpile i bio je problem s opskrbom snaga.”

Dodaje da se nije dugoročno promišljalo tijekom prve faze, pa se osvrnula na drugu fazu u kojoj se Rusija fokusirala na Donbas.

“Pitanje je mogu li se ruske snage povezati u nekom zajedničkom djelovanju i okupiti te ostaviti ukrajinske snage u nekom okruženju. Trenutno to ne vidimo”, kazala je Luša.

Objasnila je i zašto ne vjeruje da bi se rat mogao proširiti na Moldaviju ili neku drugu zemlju.

“Teško je vjerovati s obzirom na stanje na terenu, razvučenost i iscrpljenost ruskih snaga da postoji taj momentum da se rat proširi na Moldaviju ili neku okolnu državu”, pojasnila je.

“U ovom trenutku ne vidim takvu mogućnost”, dodala je.

Komentirala je i u kojem slučaju može doći do postizanja pregovora između Rusije i Ukrajine. “Do pregovora će doći kad Putin proglasi neku vrstu pobjede. Mi sami ne znamo što bi pobjeda za Putina značila jer ne znamo što je strateški cilj.”

