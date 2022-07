Podijeli:







Izvor: N1 / Katarina Brečić

Bivši predsjednik Sabora, jedan od istaknutih članova vladajuće stranke, Luka Bebić, kojega smatraju jednim od idejnih začetnika Pelješkog mosta, gostovao je u Novom danu i komentirao njegovo otvaranje.

“Svako ljeto sam pratio napredak izgradnje dalekozorom kojeg su mi djeca poklonila za rođendan”, rekao Bebić je i uperio pogled kroz dalekozor ka mostu koji će večeras biti svečano otvoren.

Kaže da će biti prisutan na svečanosti otvorenja. “Dobio sam poziv i doći ću”, rekao je.

Na pitanje o tome tko je pokrenuo ideju o izgradnji mosta, HDZ ili SDP, Bebić odgovara: “Ne znam zašto se uporno mimo činjenica lansiraju neistine… Ja sam pred klubom predložio izgradnju mosta, a što se tiče javnosti i stava, to sam iznio 1.10.1998. godine. Oni su tada rekli da će most za Pelješac biti Sanaderov Obrovac”, rekao je.

Kaže da se prihvaćaju “namjerno lansirane neistine”.”Ja to mogu i dokazati dokumentima, a ne pričama. Ja sam sanjao most i prije nego sam to iznio u Saboru. Ništa ne tvrdim što ne mogu dokazati crno na bijelo”, rekao je.

Kako navodi, bivši premijer Ivo Sanader je dva puta otvarao radove na mostu. “Sanader ga je otvorio 2005. i 2007. godine pa je Vlada koja je došla nakon njega zaustavila radove. Iz SDP-a se stalno govorilo o koridoru kroz Neum”, rekao je.

Kaže da je “nekima motiv pokazati tko je pokrenuo izgradnju”. “Ne znam zašto se ljudi svrstavaju u navijački tabor po ideološkom oredjeljenju. Ono što je istina se ne može mijenjati, bez obzira na to koji autoritet iznosi te neistine”, rekao je Bebić našoj reporterki Katarini Brečić.

