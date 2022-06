Podijeli:







Izvor: N1

Ivica Lovrić, bivši pročelnik zagrebačkog Gradskog ureda za obrazovanje gostovao je u N1 studiju uživo, gdje je komentirao godinu dana vlasti stranke Možemo u Gradu Zagrebu.

Kaže da su Tomašević i njegov tim – nesposobni.

“Ako smo nešto očekivali od Tomaševića, to je ta zelena agenda i gospodarenje otpadom. Nisu se pripremili, a gomila se otpad koji je opasan. Radi se o tome da Čistoća ne radi svoj posao. Prema informaciji koju sam dobio od sindikata Čistoće, trenutno im je samo 55 posto vozila ispravno. Koliko znam, ne provodi se javna nabava, ne nabavljaju se rezervni dijelovi. Novi direktor Čistoće je iz Osijeka i koliko znam, u Zagrebu provodi tri do četiri dana tjedno. To je potpredsjednik SDP-a Osijek”, rekao je Lovrić.

Kako navodi, u uredu gradonačelnika vlada i problem nerazumijevanja.

“Ja sam profesionalac iz bivše vlasti, a novi gradonačelnik ne uvažava nikakve savjete koje mu dajem. Pisanim sam mu se putem obraćao, ali on očito ima druge prioritete, a moglo mu je jako koristiti. Ja sam od Nove godine počeo javno iznositi stavove, ali gradonačelnik niti to ne uvažava”

Problemi pri kadroviranju

Komentirao je situaciju s pročelnicima u gradskim uredima i infrastrukturalne probleme.

“Situacija u Zagrebu je sve samo ne vedra i optimistična. Koliko znam, gradonačelnik je u godinu dana uspio postaviti samo troje pročelnika ureda. Dakle, nisu sposobni niti provesti natječaj. Apsurdno je da u godinu dana niste sposobni provesti 16 natječaja. Pretpostavljam da se radi o manjku uvjeta među kandidatima”.

Kako navodi, novi kadrovi gradske vlasti moraju biti članovi stranke Možemo ili SDP-a.

“Direktor Zagrebačkih cesta je predsjednik organizacije SDP-a iz Krapinsko-zagorske županije. Bio je i natječaj za ravnatelja muzeja na koji se javila pripadnica stranke Možemo. Taj natječaj je poništen dok nisu pronašli svoju kandidatkinju na ponovljenom natječaju. Kada govorimo o Bandićevom vremenu, onda ste iz svih političkih opcija imali i pročelnike i direktore. A za kumove i prijatelje ne znam, ja nisam bio izabran tako. Da je Bandić tu mogli bi ga pitati. Dobio sam posao manje više na dobar dan. Ja ne prigovaram, samo iznosim činjenicu da kadroviraju isključivo po stranačkoj pripadnosti”, kaže Lovrić.

