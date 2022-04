Podijeli:







Bivši pročelnik Gradskog ureda za obrazovanje u Zagrebu Ivica Lovrić, dao je izjavu za medije.

Na početku je rekao kako je on organizirao odvjetnicu za 340 roditelja, koja je podnijela podnesak. Rekao je i kako je zadovoljan odlukom Visokog upravnog suda, koji je naredio privremenu obustavu izvršenja izmijenjene odluke o mjeri roditelj odgojitelj.

“Prvenstveno zato što 30.000 naših sugađana od danas više ne mora biti zabrinuto za svoju budućnost, pogotovo blisku koja bi nastupila 1. svibnja. Znači, oko 30.000 najgoženijih Zagrepčana, koji dolaze iz najranjivije skupine, dakle obitelji s troje i više djece, od kojih su mnogi u nezavidnoj socijalnoj situaciji, evo, nakon 1.svibnja imat će redovita primanja i neće biti ugrožena njihova egzistencija”, rekao je.

Dodao je i kako nije uputno ni korektno da nagađa o tome kada će sud odlučiti o zakonitosti mjere.

“U vrijeme predizborne kampanje gospodin Tomašević je zaista najavljivao da ovu mjeru neće ukidati za postojeće korisnike, no tijekom jeseni je on prekršio svoje obećanje i najavio ukidanje mjere za roditelje koji ju već koriste. Ja sam ga upozoravao, ali on to nije uvažio, a kako nije uvažio ja sam ga javno, preko medija upozorio da je to protuzakonito i štetno, međutim gradonačelnik je ustrajao. I sad mu je prilika da na Skupštini, koja je za tri dana, predloži poništenje te svoje odluke i da se ispriča Zagrepčanima”.

“Sigurno me neće ušutkati”

Govorio je i o potencijalnom otkazu:

“Ja ću iskreno reći, to je jedna u nizu prijetnji, ja sam od Koraleta u više navrata preko medija primio te prijetnje, da mi je bolje da šutim i da začepim usta. I danas od gospođe Dolenec po drugi put. Gospođa Dolenec u tjedan dana dva puta najavljuje moj otkaz. Zamislite zamjenicu koja kaže da mijenjaju sistematizaciju da bi mogli dati zakoniti otkaz, pa ona je vać danas prekršila zakon tom najavom. Ne bih puno o tome, nije ugodno”, veli.

Napomenuo je i kako on u obrazovanju Grada Zagreba radi 35 godina i da su djeca njegov životni poziv. Dodao ej i kako je vezan za ovu mjeru jer je ona donesena kada je on bio pročelnik.

“Zbog toga, naravno da neću otići. Ja sam otišao svojevoljno s pozicije pročelnika jer sam smatrao da je to krajnje korektno jer sam bio i protukandidat na izborima. Ja sam dan prije primopredaje dao ostavku, izvijestio sam gradonačelnika Tomaševića o stanju resora. Zadnjih mjeseci se hvali našim postignućima, nažalost ova gradska uprava nema svojih projekata, ali hvala Bogu da bar neke naše završe. Ako zbog toga dobijem otkaz, neka, ali sigurno me neće ušutkati”, zaključuje.

