Hrvatski nogometni reprezentativac Dejan Lovren objavio je na svom službenom profilu na Twitteru da navodno više nije pretplatnik streaming servisa Disney+.

“Upravo sam otkazao pretplatu za Disney+. Odvratni Disney!” – napisao je Lovren uz fotografiju na kojoj se može vidjeti kako klikom potvrđuje otkazivanje pretplate. Dodao je i emoji povraćanja te hashtag #BoycottDisney.

Lovrena su neki korisnici Twittera u tim komentarima optužili za homofobiju, dok su neki stali u njegovu stranu.

Lovren je sam nešto kasnije na svom Twitter profilu objavio tweet konzervativne američke spisateljice i aktivistice Candace Owens.

“Vrbovatelji djece i pedofili. (Tvrtka Walt Disney) sad je otvoreno priznala da ima ne toliko tajnu agendu s vašom djecom. Ovo je smrt Disneyja”, napisala je Owens te uz svoju objavu priložila izjavu tvrtke Walt Disney koja je ustala protiv zakona kojim se nastavnicima javnim školama i odgojiteljima u javnim vrtićima u američkoj saveznoj državi Floridi brani raspravljanje o seksualnoj orijentaciji i identitetu. Owens je također pozvala na bojkot Disneyja.

Child groomers and pedophiles.

They have now openly admitted they have a not so secret agenda with your children.

This is the death of Disney. #BoycottDisney https://t.co/VPT4i6WS6i